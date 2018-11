Roma | processo Malagrotta | assolti Cerroni e gli altri 5 imputati

Roma - processo Malagrotta : assolti Cerroni e gli altri cinque imputati : assolti tutti gli imputati del processo legato allo smaltimento dei rifiuti a Roma : questa la decisione presa dal tribunale che così chiude il primo grado di giudizio per l'ex patron di Malagrotta ...

Roma. Impianto compostaggio Casal Selce : processo partecipativo : Il 6 novembre a partire dalle ore 18.30 secondo appuntamento partecipativo promosso dal Comune di Roma. Appuntamento presso lo Spazio

Stadio Roma : la Procura chiude l’inchiesta - in 20 rischiano il processo : Stadio Roma– La Procura della Capitale ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito. Intanto, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla ...

Stadio della Roma : in 20 rischiano il processo. Il club non è coinvolto : Il plastico del nuovo Stadio della Roma, come fu presentato nel 2014. Ansa Si è chiusa oggi l'Operazione Rinascimento, l'inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, l'impianto che ...

Stadio Roma - chiusa l'inchiesta : 20 persone rischiano il processo : Roma - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma , con venti persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per ...

Stadio Roma : rischio processo per Parnasi : ANSA, - Roma, 30 OTT - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Rischiano di finire sotto processo venti persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi l'ex presidente di ...

Stadio Roma - chiusa l'inchiesta : Parnasi e altri 19 a rischio processo : La procura di Roma chiude l'indagine sul nuovo Stadio della Roma e 20 persone rischiano il processo: tra di loro il costruttore Luca Parnasi , l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone , che per la ...

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

Stadio Roma - chiusa l’inchiesta : rischio processo per 20 : La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Rischiano di finire sotto processo venti persone tra cui l'imprenditore Parnasi. L'articolo Stadio Roma, chiusa l’inchiesta: rischio processo per 20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Roma - a rischio processo Parnasi e altri 19 : La Procura di Roma ha chiuso l'indagine sul che lo scorso 13 giugno ha portato a nove arresti. A rischio processo ci sono venti persone , fra cui il costruttore , 'protagonista' dell'inchiesta sul ...

Stadio Roma - chiusa l'inchiesta : rischio processo per Parnasi e Lanzalone : La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Rischiano di finire sotto processo venti persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone, l'ex ...

Chiusa inchiesta stadio della Roma : anche Parnasi e Lanzalone a rischio processo : Roma – Venti persone rischiano il processo per la vicenda dello stadio della Roma. La Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta e a rischio giudizio ci sono, tra gli altri, l’imprenditore ed ex proprietario di Eurnova Luca Parnasi, cinque suoi stretti collaboratori, l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio ed esponente di Forza Italia, Adriano Palozzi, il consigliere ...

Raggi a processo e tema sicurezza : Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già nel 2019 : Ci sono momenti in cui i fatti di cronaca e le vicende giudiziarie, un po' curiosamente si vanno a intersecare al punto di poter produrre anche delle conseguenze politiche. E quello che sta accadendo a Roma in questi giorni pare poter andare in questa direzione. Sul piano della cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali la tragica vicenda della violenza e omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in ...

Processo Raggi - interrogatorio della sindaca di Roma imputata per falso riguardo la nomina di Marra - Sky TG24 - : La sindaca ha risposto alle domande del giudice nel Processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. "Il ...