Roma | il Tottenham fa sul serio per Under

Dall'Inghilterra : pronta una super offerta del Tottenham alla Roma per Under. E le big europee... : Tutti pazzi per Cengiz Under . Il turco classe '97 arrivato alla Roma nell'estate 2017, si sta dimostrando in grande crescita anche in questa stagione, dove ha realizzato tre gol in dieci partite, tra ...

Inter e Roma - per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham : Hector Herrera è un grande obiettivo di mercato di Inter e Roma per la prossima stagione. Il forte centrocampista di proprietà del Porto è infatti in scadenza di contratto con il club lusitano ed è dunque molto desiderati da diverse grandi squadre non solo in Italia ma in giro per tutta Europa. Herrera obiettivo non […] L'articolo Inter e Roma, per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Champions League - il calendario : Inter - debutto in casa con il Tottenham. Roma a Madrid - Juve a Valencia : L'Inter in casa con il Tottenham, le altre tre italiane tutte in trasferta: Roma a Madrid, Napoli nello stadio della Stella Rossa, a Belgrado, e la Juventus a Valencia. È questa la prima giornata ...