romadailynews

: #Roma: deteneva oltre 1 kg di #droga in casa, arrestato 41enne: Roma – Circa 20 grammi di… - romadailynews : #Roma: deteneva oltre 1 kg di #droga in casa, arrestato 41enne: Roma – Circa 20 grammi di… -

(Di lunedì 5 novembre 2018)– Circa 20 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 120 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e panetti, e materiale per il confezionamento. E’ quanto i Carabinieri della StazioneVilla Bonelli hanno rinvenuto adi unno,con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Scarperia, zona Magliana, e lo hanno fermato per un controllo. Adell’uomo, poco distante, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tutta lae diverso denaro contante, ritenuto provento dell’attivita’ illecita. L’e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri. L'articolo1 kg ...