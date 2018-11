Roma | crolla muro di tufo in viale Trinità dei Monti | al Pincio | “Nessun ferito”

Roma - crolla muro di tufo al Pincio per il maltempo : nessun ferito : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto ieri sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è ...

Batticuore e sofferenza - ma è un Milan da Champions : Romagnoli ancora decisivo - l’Udinese crolla dopo 100 minuti : Limitato dagli infortuni, il Milan soffre e batte l’Udinese nel recupero, dopo 100 minuti di partita: Romagnoli allo scadere regala un’altra gioia ai rossoneri L’11ª giornata di Serie A continua a regalare spettacolo ed emozioni anche nel posticipo della domenica sera fra Udinese e Milan. Nessuna goleada alla Dacia Arena, a differenza di quanto accaduto nelle partite di Napoli, Inter e Juventus, ma emozioni lunghe ...

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Roma : ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario : Roma – A causa del forte vento che in queste ore sta interessando Roma, in via Gabrio Casati, al nuovo Salario, un ponteggio per i lavori di ristrutturazione di un palazzo e’ crollato sulle auto in sosta. Non ci sono feriti. L'articolo Roma: ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario proviene da RomaDailyNews.

Roma : albero si schianta su auto e fa crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...

Maltempo - Roma bloccata a causa dei rami crollati : Il Maltempo si è abbattuto su Roma. Bus, metro b e la tratta Roma-Lido sono state le vittime principale dei caduta dei rami degli alberi che, non essendo stati potati a tempo debito, sono crollati.I rami caduti sulla carreggiata, si legge su Romatoday, non risparmiano nessuna zona di Roma: da viale Giorgio Washington a via Pannonia, da via Capo dell'Argentiera (altezza via Capo Sperone) a via della Tecnica (altezza Largo Mustafa Kemal Ataturk), ...

Metro Roma : i tifosi russi non saltavano sulla scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Champions League - gli ottavi per la Roma sono a portata di mano : la quota crolla ad 1 - 13 : Roma e Real Madrid sembrano volare a braccetto agli ottavi di finale di Champions League dopo i risultati di ieri sera La Roma ritrova i gol di Edin Dzeko e la vittoria, battendo per 3-0 il Cska Mosca nel terzo turno, grazie a una doppietta del bomber bosniaco e a una rete di Under. I giallorossi, adesso, sono primi a pari merito con il Real Madrid nel Gruppo G e la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo data a 1,13 appena ...

Roma - crolla scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico [VIDEO]. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con ...