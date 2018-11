Roma alla prova Cska

Roma : lancia droga dalla finestra - 4 arresti : Roma – Era un meccanismo ben collaudato. Un Romano 61enne e una Romana 31enne, avvicinavano i clienti all’interno di un parco e poi si allontanavano per fermarsi poco dopo sotto le finestre di un vicino stabile. Ed e’ da qui che un 42enne Romano, lanciava la droga direttamente nelle mani dei suoi due complici. La sera del 31 ottobre, pero’, ad assistere alla scena c’erano anche gli agenti del Commissariato ...

Roma - rapina un supermercato nel quartiere Aurelio ma perde la pistola e fugge. Arrestato dalla polizia : pistola alla mano, ha rapinato un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi è fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, è caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono riuscite ad individuare nelle ...

Il successo de “L’allieva” : dai Romanzi di Alessia Gazzola alla fiction su Rai 1 con la Mastronardi : La seconda stagione della fiction "L'Allieva" in onda su Rai 1 è ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, una scrittrice diventata un caso letterario. La storia, interpretata sullo schermo da Alessandra Mastronardi, racconta la vicenda di Alice Allievi, una Bridget Jones italiana impegnata a risolvere casi di omicidio.Continua a leggere

Rigore alla Fiorentina - il sarcasmo social della Roma - : La Roma non ha proprio digerito il Rigore concesso alla Fiorentina nel match giocato sabato allo stadio Franchi e lo ha evidenziato una volta ancora via Twitter, pubblicando un intervento social che ...

Maltempo - allagamenti a Roma : chiuso un tratto in via Collatina : chiuso un tratto di via Collatina, alla periferia di Roma, a causa di un allagamento per le forti piogge. Sul posto la polizia locale. La strada è chiusa da via Longoni a via Capranesi. L'articolo Maltempo, allagamenti a Roma: chiuso un tratto in via Collatina sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti : Dopo giorni di occupazione da parte di un gruppo di studenti la polizia è intervenuta domenica mattina per sgomberare il liceo Virgilio di via Giulia . Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Abbiamo tenuto testa alla Roma. Pjaca? Lo vedo in crescita” : Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Roma, questo è stato il commento del tecnico dei viola Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport: “Abbiamo indirizzato una partita equilibrata, combattuta. Non ci siamo tirati indietro e contro squadre così forti puoi aspettarti che possano colpire. Sul 2-0 la partita sarebbe andata in altra direzione ma non rimprovero nulla ai miei, siamo stati generosi e abbiamo tenuto testa alla ...

Ostacolo alla vigilanza - a giudizio a Roma i vecchi vertici di Banca Carige : Roma - Ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob. Con queste accuse sono stati rinviati a giudizio a Roma gli ex vertici di Banca Carige: oltre a Giovanni Berneschi , l'ex direttore generale ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl - Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl : La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di Nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso. Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto ...

Lazio - Inzaghi : 'Credo alla Champions. Roma piazza senza equilibrio' : Riprendere il cammino per la Champions League. Simone Inzaghi non vuole fallire contro la Spal. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del mach con i ferraresi, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Università Cattolica : Roma - lunedì colloquio sul Ssn con il sottosegretario alla Salute Bartolazzi per l'Opening evening dell'Altems : ... Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica; Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, e Fabrizio Vicentini, ...

Prorogata fino al 5 novembre MoaCasa 2018 alla Fiera di Roma : Per scoprire tutto il meglio dell’arredo e del design in vetrina a MoaCasa 2018 c’è un giorno in più: a seguito della chiusura straordinaria della manifestazione in data 29 ottobre, per avverse condizioni metereologiche, la mostra dell’Abitare organizzata da MOA Società Cooperativa è Prorogata fino al 5 novembre. Eccezionalmente nella giornata di lunedì prossimo sarà ancora possibile visitare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, i tre padiglioni ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...

Roma : cultura - 20-21 luglio Mark Knopfler a Caracalla : Roma – Dopo i due spettacoli, gia’ annunciati, di Roberto Bolle & Friends alle Terme di Caracalla, gli Extra della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma si arricchiscono di un altro imperdibile appuntamento. Mark Knopfler e la sua Band saranno sul palcoscenico del sito archeologico sabato 20 e domenica 21 luglio 2019. Lo comunica in una nota stampa il Teatro dell’Opera di Roma. “Le mie canzoni sono fatte ...