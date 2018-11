: • Cyber News • #Rinvio Dl Sicurezza,insorge opposizione - Cyber_Feed : • Cyber News • #Rinvio Dl Sicurezza,insorge opposizione - NotizieIN : Rinvio Dl Sicurezza,insorge opposizione - TelevideoRai101 : Rinvio Dl Sicurezza,insorge opposizione -

Si è chiusa al Senato la discussione generale sul decreto. Il relatore di maggioranza, il senatore leghista Borghesi ha chiesto di sospendere i lavori e di rinviare a domani per "un ulteriore approfondimento". L'Aula ha approvato la richiesta di sospensione. Immediate le proteste dai banchi delle opposizioni, anche sulla possibile fiducia. Intanto Di Maio da Shanghai:"E' giusto che il governo faccia una ricognizione della fiducia". E sul possibile non voto di parlamentari M5S: valuteranno i probiviri.(Di lunedì 5 novembre 2018)