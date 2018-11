Riforma prescrizione | Di Maio va avanti Bonafede ironizza | «Emendamenti Lega? Suggeriti

Di Maio : 'La Riforma della prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : Il vicepremier Luigi Di Maio afferma che la riforma della prescrizione "rappresenta un punto fondamentale" e si dichiara "fiducioso" di trovare "un accordo con la Lega". Lo ha detto intervenendo a ...

Prescrizione - Di Maio : La Riforma resta nel ddl anticorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.

Il nodo giustizia divide la maggioranza - Bonafede risponde alla Lega : 'sulla Riforma della prescrizione non arretro' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivinop letterine di richiamo perchè spendiamo troppo'. Questo pomeriggio Tria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin ...

Prescrizione - quando a chiedere la Riforma era l’Europa : “Ostacola lotta a corruzione. Stop dopo il primo grado” : “Il termine della Prescrizione ostacola la lotta contro la corruzione“. Perché “incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati” e il risultato è che “un’alta percentuale di cause cade in Prescrizione dopo la condanna di primo grado“. E quindi se “la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Non sono le ...

Prescrizione - la guerra a bassa intensità della Lega : emendamenti per cancellare tutta la Riforma Anticorruzione : Via la possibilità di utilizzare l’agente sotto copertura per le indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Via anche il tanto pubblicizzato daspo a vita per i corrotti e cancellare anche quelle norme che regolano l’erogazione di soldi ai partiti. Al loro posto una serie i leggine per far certificare da un notaio le votazioni online dei candidati alle elezioni, per obbligare i movimenti a dotarsi di uno statuto come tutti ...

Sulla prescrizione Salvini avverte il M5s : 'La prescrizione non si Riforma con un emendamento' : E' il messaggio del leader leghista all'alleato di governo, dopo il botta e risposta tra i ministri Bonafede e Bongiorno. Ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ribadisce: ...

Giustizia : Salvini - la Riforma si farà - così come quella della prescrizione : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "La riforma della Giustizia è nel contratto di governo, così come la riforma della prescrizione, e quindi si faranno, ma non a colpi di emendamento in Commissione". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Belluno

Prescrizione - Salvini : “La Riforma va fatta bene”. Giorgetti : “Diversa nel contratto”. Ma Fraccaro : “È una misura di civiltà” : “La riforma della giustizia e anche della Prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo. Però, la giustizia è affare delicatissimo: se ci si mette mano, bisogna farlo bene”. Il giorno dopo lo scontro nel governo per la riforma della Prescrizione, una “bomba nucleare” secondo la Lega, il vicepremier Matteo Salvini prova a fare il pompiere. Senza però spiegare se il “bene” sono le parole di Giulia ...

Sulla Riforma della prescrizione nel governo la tensione è alta anche oggi : La modifica della prescrizione prevista da un emendamento M5s al dl anticorruzione, con una sospensione della decorrenza dopo il primo grado, non corrisponde a quanto pattuito nel contratto di governo. Lo dice il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da 'Repubblica': "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Ora, ...

Salvini : Riforma prescrizione - ma cautela : 10.00 "Quello che firmo io mantengo,gli impegni che prendo li rispetto. La riforma della giustizia e anche della prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo.Però, la giustizia è affare delicatissimo:se ci si mette mano,bisogna farlo bene". Lo dice il vicepremier Salvini al "Corriere della sera" sulla polemica per l' emendamento M5s al Dl anticorruzione per sospendere la prescrizione nei processi dopo il primo grado."Io dico ...

Salvini : «Prescrizione? Non si Riforma così. Il contratto è sacro - ma...» : Il leader della Lega: «Io rispetto gli impegni presi, ma vale per tutto: reddito di cittadinanza, Fornero, analisi sulle grandi opere... Non parlo di manine, ma avevo inserito una norma nel dl fiscale, e il testo finale è uscito in un altro modo...»

Prescrizione - Bonafede : “Avanti con la Riforma. L’era dei furbi è finita. Lo Stato deve rendere giustizia ai cittadini” : “Rispetto e stimo il ministro Bongiorno, con cui ho collaborato e collaboro su diversi fronti, dalla necessità di riavviare il motore della giustizia con nuove forze, alla lotta contro la violenza sulle donne. Ma sulla Prescrizione si sbaglia. La bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei cittadini di fronte all’impunità. Chi va a spiegare ai familiari delle vittime della strage di Viareggio che il tempo è scaduto per i ...

Bonafede : "Riforma della prescrizione al via con assunzioni record" : "La riforma sulla prescrizione entrerà in vigore con la nuova legge e non sarà retroattiva". Ad assicurarlo, nel corso di un'intervista a La Stampa, è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che si dà tempo due anni per raccogliere i primi frutti."Non possiamo pensare che un processo passato attraverso spese, indagini e sentenze, si risolva a tarallucci e vino prima del giudizio definitivo. E poi la prescrizione esiste solo in Italia", ...

Perché la Riforma di Bonafede sulla prescrizione è inutile - dannosa e anticostituzionale : Roma. Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera, in extremis, un emendamento al ddl anticorruzione che prevede l’interruzione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L’emendamento era stato annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, poche ore prima, al termine della