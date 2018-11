Riforma prescrizione | Bonafede | “È nel contratto” Salvini | “No a processi infiniti”

Salvini : Riforma prescrizione nel contratto - va fatta ma bene : Roma, 5 nov., askanews, - 'riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realtà: mettere in galera mafiosi e corrotti è una priorità della Lega. L'...

Il M5s insiste sulla Riforma della prescrizione - la Lega non ci sente. Di che cosa stiamo parlando? : Roma. Con il passare delle settimane è sotto gli occhi di tutti come, all’interno del governo gialloverde, le divergenze prevalgano sulle convergenze, e intorno al dossier giustizia si stia consumando un duello tra leghisti e pentastellati che potrebbe lasciare sul campo una vittima illustre: il dir

Di Maio : "Riforma della prescrizione resta - troveremo intesa con la Lega" : Il vicepremier durante un'intervista radiofonica: "La riforma della prescrizione rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità".

Riforma prescrizione - Di Maio va avanti. Bonafede ironizza : «Emendamenti Lega? Suggeriti da Berlusconi» : La Riforma della prescrizione proposta dal ministro Alfonso Bonafede continua a far discutere. Ma il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio , in un'intervista stamattina a Radio Radicale , ...

Il nodo giustizia divide la maggioranza - Bonafede risponde alla Lega : 'sulla Riforma della prescrizione non arretro' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivinop letterine di richiamo perchè spendiamo troppo'. Questo pomeriggio Tria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin ...

Prescrizione - quando a chiedere la Riforma era l’Europa : “Ostacola lotta a corruzione. Stop dopo il primo grado” : “Il termine della Prescrizione ostacola la lotta contro la corruzione“. Perché “incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati” e il risultato è che “un’alta percentuale di cause cade in Prescrizione dopo la condanna di primo grado“. E quindi se “la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Non sono le ...

Prescrizione - la guerra a bassa intensità della Lega : emendamenti per cancellare tutta la Riforma Anticorruzione : Via la possibilità di utilizzare l’agente sotto copertura per le indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Via anche il tanto pubblicizzato daspo a vita per i corrotti e cancellare anche quelle norme che regolano l’erogazione di soldi ai partiti. Al loro posto una serie i leggine per far certificare da un notaio le votazioni online dei candidati alle elezioni, per obbligare i movimenti a dotarsi di uno statuto come tutti ...

Giustizia : Salvini - la Riforma si farà - così come quella della prescrizione : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "La riforma della Giustizia è nel contratto di governo, così come la riforma della prescrizione, e quindi si faranno, ma non a colpi di emendamento in Commissione". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Belluno