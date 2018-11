Ricerca : Università Padova - scoperto il 'doping' del cancro (2) : (AdnKronos) - Come sempre nella scienza, nuove conquiste si basano su conoscenze precedenti. Il gruppo di Stefano Piccolo era già da anni sulle tracce di due geni molto simili tra loro, YAP e TAZ, abbondantemente attivi in molti tumori che insorgono in diversi organi. Tali geni sembravano corrispond

Ricerca : Università Padova - scoperto il 'doping' del cancro : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - Il cancro è una malattia che porta le cellule verso stati alterati, iperattivi, irrispettosi dei tessuti che le ospitano. Le cause del cancro vanno quindi Ricercate nei processi responsabili dell'acquisizione di tali stati che ricordano un po’ il "doping", ovvero condizi

Ricerca - Bussetti : “Puntare all’alleanza università-sistema produttivo” : “I mega trend sono chiari: serve competenza, una Ricerca che sia in grado di portare innovazione, creare start up. Bisogna spendere meglio usando tutti i fondi stanziati per la Ricerca e serve una stabile alleanza fra università, enti di Ricerca e sistema produttivo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti durante l’audizione in Commissione Attività produttive relativa agli indirizzi programmatici del suo ...

Ricerca - Graphene Flagship : l’utilizzo del grafene nella fotonica al centro di uno studio dell’Università di Udine : l’utilizzo del grafene nella fotonica e, in particolare, come questo materiale permetta una drastica semplificazione della tecnologia utilizzata per realizzare dispositivi ottici integrati alla comunicazione ad elevatissimo bit-rate (50Gb/s o più) per applicazioni quali le telecomunicazioni ottiche o l’interconnessione ottica. È il tema dell’articolo pubblicato su Nature Reviews Materials, del gruppo Nature, frutto di uno studio condotto da ...

Università. A Ravenna ritorna la "Notte Europea dei Ricercatori" con laboratori per grandi e piccoli : ... un'animazione scientifica dedicata alla sostenibilità ambientale con i mirabolanti esperimenti e la comicità irresistibile dei chimico-comici di Leo Scienza. Il programma prosegue con molte proposte ...

Miur - procede iter per nomina Giuseppe Valditara a capo dipartimento Università e Ricerca : Abbiamo ricevuto e pubblichiamo, un comunicato stampa diffuso da UDU (Unione degli Universitari) in merito alla probabile nomina di Giuseppe Valditara a capo del dipartimento Università e Ricerca del Miur. Miur, dipartimento Università e Ricerca: procede iter per la nomina di Giuseppe Valditara ‘Secondo quanto riportato da Repubblica, è ufficialmente partito l’iter per la nomina di Giuseppe Valditara a capo dipartimento Università e ...

Università. Presentata la grande "notte dei Ricercatori" : "Viviamo un'epoca di bufale e dicerie anti scienza, la Notte dei ricercatori è utile anche per dare certezze. Durante la notte della scienza e della ricerca i ricercatori sono a disposizione per fugare dubbi e spiegare ai cittadini la scientificità della ricerca e dare certezza sulle regole scientifiche che governano le nostre ...

Università : Ricercatore Statale Milano tra 11 migliori scienziati emergenti : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Giorgio Vacchiano, ricercatore, esperto di foreste del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali all'Università Statale di Milano, è stato selezionato da Nature tra gli 11 più influenti ricercatori emergenti, selezionati tra 500 studiosi di tutto il mondo. 'The world

Università : Ricercatore Statale Milano tra 11 migliori scienziati emergenti (2) : (AdnKronos) - Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta qualità, e il league of scholars whole-of-web (wow) ranking, che identifica i ricercatori