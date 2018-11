Ricerca | Crohn | da microbiota a staminali in arrivo nuove terapie

meteoweb.eu

: RT @amiciibd: #LOSAICHE Dai risultati ottenuti da una nostra ricerca, si calcola che in Italia ci siano almeno 200.000 persone affette da m… - ademofonti : RT @amiciibd: #LOSAICHE Dai risultati ottenuti da una nostra ricerca, si calcola che in Italia ci siano almeno 200.000 persone affette da m… - stefanopezzola : Roma, 5 nov. (AdnKronos Salute) - Le terapie per le patologie infiammatorie croniche intestinali, colite ulcerosa e… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Leper le patologie infiammatorie croniche intestinali, colite ulcerosa e malattia, sono sempre più innovative. In particolare, recentemente è stato registrato anche in Italia un farmaco per ilche ha un nuovo target terapeutico, in quanto agisce più a monte del processo infiammatorio responsabile, garantendo un esito di remissione della patologia in 2 anni nel 75% dei casi. “Ma laè in continuo divenire – afferma Maurizio Vecchi, direttore di Unità operativa complessa al Policlinico di Milano e della Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente all’università Statale del capoluogo lombardo, a pochi giorni dal Congresso sulle malattie infiammatorie croniche intestinali che si terrà nell’ateneo meneghino il 12 e il 13 novembre – e l’innovazione è legata alla potenzialità della manipolazione della ...