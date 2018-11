Resta paralizzato dopo una scommessa con gli amici | muore a 28 anni dopo una lunga agonia

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 novembre 2018) È rimastoaver fatto unacon gli. Ed è morto un paio di giorni faquasi novedi. Protagonista della triste storia un ventottenne australiano. Sam Ballard, promessa del rugby è stato vittima di un destino terribile. Il fatto risale al 2010, quando durante una festa della squadra di rugby Sam accetta di fare uno stupido gioco come sfida con i suoi compagni. Il ragazzo mangia una lumaca, maun po’ inizia ad accusare dei malori. Viene trasferito in ospedale e finisce in coma. La sua vita cambia dall’oggi al domani. Sam si svegliapiù di 400 giorni, ed èdalla vita in giù, non può più camminare. In seguito a una serie di analisi arriva la terribile diagnosi. Sam ha contratto la meningite eosinofila, rara malattia causata da un parassita che portava quella lumaca, l’Angiostrongylus cantonensis, noto anche come ...