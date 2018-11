Repubblica | «Gli arbitri italiani non usano il Var per vanità | non vogliono essere

Tenaglia leghista sulla prescrizione. Giorgetti su Repubblica - Salvini su CorSera : "Ok Contratto - ma..." : Un'operazione politica per mettere in chiaro che il Contratto di governo si rispetta, ma con tutte le attenzioni del caso. Perché ci sono questioni molto delicate, prime fra tutte quella della giustizia, che devono essere discusse attentamente prima di prendere decisioni. La Lega schiera i big sui principali quotidiani italiani: Matteo Salvini sul Corriere della Sera, Giancarlo Giorgetti su Repubblica. Una manovra a Tenaglia per mettere ...

Roma - Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook. M5s : “Comprarla equivale a finanziare il Pd” : “Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd“. È il titolo di un post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul Blog delle stelle, poi rilanciato sull’account Twitter del Movimento. L’argomento è la foto di copertina scelta dall’edizione Romana del quotidiano per la propria pagina Facebook: un’immagine della manifestazione “Roma dice basta” che si è tenuta ieri contro l’amministrazione di ...

Roma - Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook. M5s : “Comprarlo equivale a finanziare il Pd” : “Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd“. È il titolo di un post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul Blog delle stelle, poi rilanciato sull’account Twitter del Movimento. L’argomento è la foto di copertina scelta dall’edizione Romana del quotidiano per la propria pagina Facebook: un’immagine della manifestazione “Roma dice basta” che si è tenuta ieri contro l’amministrazione di ...

mediaset - rete 4 * ' Quarta Repubblica ' : DOMANI UN'INTERVISTA A ROMANO PRODI Ed UN REPORTAGE SUI MIGRANTI MESSICANI - TRA GLI OSPITI ... : ... l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex Presidente del Partito Democratico parlerà infatti ai microfoni della trasmissione di politica ed economia, temi al centro dell'informazione pubblica ...

"Comprare La Repubblica equivale a finanziare il Pd. Meglio darli in beneficenza" : "Questa è la nuova foto di copertina dell'edizione romana de La Repubblica. Hanno deciso di togliere qualsiasi dubbio sulla loro parzialità e sponsorizzare in maniera eclatante una manifestazione organizzata da un Pd nostalgico dei tempi di mafia capitale, Buzzi e Carminati. Evidentemente anche la redazione di Repubblica lo è. Se facessero meno politica e più informazione magari venderebbero copie anziché ...

Ex ministro degli Esteri della Repubblica Ceca invita la NATO a ritirarsi dall'Afghanistan - : Il coinvolgimento della NATO in Afghanistan, così come la guerra in Iraq, è stato un errore, l'alleanza dovrebbe pensare a ritirarsi, non riusciamo a creare forze afghane; lo ha detto ai giornalisti ...

La Repubblica delle Donne su Rete 4 : Signorini - Zanicchi e Malgioglio nel cast con Piero Chiambretti : Se la Juventus ha #CR7, Mediaset ha il suo #CR4: Piero Chiambretti. Un bomber che, tranne eclatanti exlpoit in nazionale come Sanremo, ha sempre giocato i campionati minori delle seconde serate. Da mercoledì 31 ottobre, la sera dei mostri di Halloween, debutterà nella prima serata della rinnovata Rete 4 con la trasmissione La Repubblica delle Donne. Sarà un esperimento interessante e forse anche rischioso per il prime time, su cui ...

Marcello Battigaglia - arrestato nella Repubblica Dominicana/ Video - gestiva traffico di droga verso Lombardia : Marcello Battigaglia, narcotrafficante arrestato nella Repubblica Dominicana: Video. Il 75enne gestiva traffico di droga verso Lombardia. Le ultime notizie sull'operazione(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:09:00 GMT)

Bosch - Brueghel - Arcimboldo. Una mostra spettacolare di arte digitale agli Arsenali Repubblicani di Pisa : L'evento "Bosch, Brueghel, Arcibaldo. Una mostra spettacolare di arte digitale" si inaugura a Pisa il 14 novembre. 54 proiettori ricostruiscono a 360 gradi le atmosfere magiche e sognanti di opere uniche, regalando al pubblico una totale immersione in capolavori dei tre grandi artisti del medioevo. Una combinazione di immagini proiettate, musiche e scenografie restituiranno l'atmosfera delle opere attraverso un arte completamente ...

Francia - perquisita la sede de La France Insoumise. Mélenchon si scaglia contro gli agenti : “Io sono la Repubblica” : “La Republique c’est moi!“. Circola in Francia un video, girato dal giornalista di Liberation Rachid Laïreche, in cui Jean-Luc Mélenchon si mostra infuriato con gli agenti di polizia che martedì hanno perquisito la sede del suo partito in rue Dunkerque, a Parigi, vicino la gare du Nord. “Non toccatemi, sono un parlamentare”, grida il leader de La France Insoumise, faccia a faccia con un poliziotto che fa la guardia ...

Il leader della sinistra francese contro la polizia : “La Repubblica sono io”. Zuffa e spintoni con gli agenti : Era in corso una perquisizione nella sede di Parigi di France Insoumise, il partito di sinistra francese guidato da Jean-Luc Mélenchon, quando il leader del movimento, insieme a parlamentari e collaboratori, è intervenuto e ha cercato di fermare gli agenti. “Voi non sapete chi sono io. Io sono la Repubblica, non voi!”, ha urlato Mélenchon ai poliziotti. Il parapiglia è durato diversi minuti ed è continuato all’interno dei ...

Anticipazioni Quarta Repubblica - puntata lunedì 15 ottobre : gli ospiti ed i temi : Torna su Rete 4 “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto da Nicola Porro: Anticipazioni e ospiti di lunedì 15 ottobre Tutto pronto per una nuovissima puntata di “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete4. Come sempre al centro del dibattito temi riguardanti la politica del nostro Paese con la partecipazione di illustri ...

CR4 – La Repubblica delle donne : il debutto di Chiambretti slitta al 31 ottobre. Nel cast anche Malgioglio : Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti per il prime time di Rete4, è slittato di nuovo. Chissà se stavolta potremo scriverlo senza che il conduttore se ne risenta! Il debutto del presentatore valdostano, fissato per il 17 ottobre e prima ancora calendarizzato a settembre, è stato posticipato a mercoledì 31 ottobre. E, dopo una serie di rinvii, sembra proprio che questa sarà la volta ...

Manovra - Borghi 'Fake news sull incontro con gli investitori'. La replica di Repubblica 'Ci sono le prove' : Parla di 'Fake news' Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, leghista e teorico dell'uscita dall'euro. È la sua replica all'articolo con cui Claudio Tito, su Repubblica , ...