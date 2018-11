Renault Zoe - Una settimana con la R110 Intens

quattroruote

(Di lunedì 5 novembre 2018) La protagonista del Diario di bordo di questaè unelettrica pura, anzi lelettrica più venduta in Europa (ben 30.683 unità nel 2017): si tratta dellaZoe, da poco aggiornata con la versione di punta. In Italia, la francese è lemissioni zero più diffusa nel segmento delle utilitarie e si posiziona terza nella categoria d'appartenenza dopo la Smart fortwo e la Nissan Leaf. Lunga 4,08, alta 1,56 e larga 1,73 metri, la Zoepuò contare su 109 CV e su una coppia massima di 225 Nm. La velocità di punta è pari a 135 km/h, mentre servono 11,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. A partire dal Model Year 2017, la gamma della Zoe è dotata di un pacco batterie da 41 kWh (dal peso di oltre 300 kg), contro i 22 della prima serie: secondo il protocollo di omologazione Wltp, questa dotazione si traduce in unautonomia di circa 300 km. Labitacolo può ospitare fino ...