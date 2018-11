Reggio Emilia | uomo prende in ostaggio 5 dipendenti in un ufficio postale

Reggio Emilia - terrore alla posta : condannato per Ndrangheta - sequestra direttrice e dipendenti : Dai primi accertamenti l'uomo, armato di coltello, avrebbe fatto uscire tutti i clienti dal'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice.Continua a leggere

Basket Serie A : Reggio Emilia-Varese 74-68 : Reggio Emilia-Varese 74-68 Esulta Reggio Emilia che piega Varese e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Decisivo il capocannoniere del campionato Ricky Ledo, 27 punti, autore dei ...

Basket - Serie A : Varese cade sul parquet di Reggio Emilia : Basket, Serie A: Reggio Emilia ha vinto sul parquet di casa contro Varese grazie all’ottima prestazione di Ledo Basket, Serie A: Reggio Emilia ha vinto nella gara di mezzogiorno contro Varese. 74 – 68 il punteggio sul parquet della Grissin Bon che dunque prova a tirarsi su dopo un inizio di stagione non certo entusiasmante. Ledo è stato di certo il migliore in campo, con i suoi 27 punti ha trascinato Reggio Emilia alla ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Reggio Emilia batte Varese con 27 punti di Ledo nell’anticipo del mezzogiorno : Vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia nel secondo anticipo del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Devis Cagnardi ha superato la Openjobmetis Varese col punteggio di 74-68, portandosi a quota 4 punti in classifica e tornando a respirare dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. Dopo i 41 punti messi a referto a Cantù, Ricky Ledo firma un’altra grande prova individuale segnandone 27, cui aggiunge 9 ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia batte Varese 74-68 - secondo successo per gli emiliani : Reggio Emilia-Varese 74-68, la cronaca Varese trova in Avramovic un ispiratore e in Cain un finalizzatore , 7 punti, , mentre limita lo spauracchio Ledo ad appena 3 punti e un solo canestro dal ...

GoldenPlast - trasferta amara : Reggio Emilia è irresistibile : La cronaca I padroni di casa schierati con Fabroni in cabina di regia per G. Bellei opposto, Sesto e l'ex biancazzurro Benaglia al centro, Silva e l'ex biancazzurro Ippolito laterali, Morgese libero. ...

Pallavolo maschile Serie A2 - la GoldenPlast Potenza Picena cade a Reggio Emilia : La cronaca: I padroni di casa schierati con Fabroni in cabina di regia per G. Bellei opposto, Sesto e l'ex biancazzurro Benaglia al centro, Silva e l'ex biancazzurro Ippolito laterali, Morgese libero.

Reggio Emilia - i giudici si sostituiscono alla scuola : 'Non si può bocciare in prima media' : I pedagogisti sostengono che una bocciatura possa essere salutare per la crescita e la formazione di un ragazzo. Non la pensa invece così il Consiglio di Stato , che ha sentenziato che un ragazzo di ...

Reggio Emilia - 22enne vola con l’auto nella scarpata : “Sempre in prima linea per gli altri” : Incidente mortale domenica mattina lungo la Strada Provinciale 9 in direzione Castelnovo Monti, nella provincia di Reggio Emilia. Finita in una scarpata, l’auto di un giovane di ventidue anni è andata a sbattere violentemente contro un albero. Un impatto letale per il conducente, morto per le gravi lesioni riportate.Continua a leggere

Diretta/ Cantù Reggio Emilia (risultato live 29-25) streaming video e tv : fine 10'! (Serie A basket) : Diretta Cantù Reggio Emilia info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 4^ giornata (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:19:00 GMT)

DIRETTA/ Cantù Reggio Emilia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Cantù Reggio Emilia info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 4^ giornata (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:40:00 GMT)

Reggio Emilia : travolta da un furgone - muore a 18 anni due giorni dopo l’incidente : È morta Adriana Cires, la studentessa di diciotto anni investita da un furgone sulla via Emilia a Cadè. l’incidente è avvenuto giovedì mattina e subito la giovane era stata operata. Ma purtroppo nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate. La famiglia ha deciso di donare gli organi.Continua a leggere

Reggio Emilia - Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar : vietato bocciare in prima media : Il Consiglio di Stato ha ribaltato una sentenza del Tar di Parma che aveva confermato la bocciatura di uno studente di prima media a Scandiano. Il ragazzo aveva avuto discreti voti nel primo quadrimestre, poi peggiorati. Per i giudici andava considerata la difficoltà di passaggio da elementari a medie ed è necessario valutare “periodo più ampi”.Continua a leggere

Cantù Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A basket) : diretta Cantù Reggio Emilia info Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 4^ giornata (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:09:00 GMT)