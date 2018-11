Reggio Emilia Francesco Amato ha liberato tutti gli ostaggi

Reggio Emilia - si arrende il sequestratore : incubo finito per 4 dipendenti : Francesco Amato ha tenuto quattro donne prigioniere nell'ufficio postale di Pieve Modolena dalle 9 del mattino armato di...

Reggio Emilia - irruzione dei Carabinieri : Francesco Amato bloccato e portato fuori : Reggio Emilia Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta «AEmilia» , da allora irreperibile, si è asserragliato per otto ore dentro l'ufficio postale di ...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - evaso tiene in ostaggio 4 donne in un ufficio postale : Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta 'AEmilia' a 19 anni di reclusione, ha preso in ostaggio 4 persone nell'ufficio postale di Pieve Modolena , frazione di Reggio ...

Condannato prende 4 ostaggi Panico alle Poste a Reggio Emilia : Un imputato Condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta 'AEmilia', da allora irreperibile, si e' asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, Segui su affaritaliani.it

Condannato si barrica armato in un ufficio postale a Reggio Emilia : liberato uno dei 5 ostaggi : Un imputato Condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi-processo di `Ndrangheta AEmilia, Francesco Amato (e da allora irreperibile) è asserragliato da questa mattina alle 9 dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia. L’uomo ha un coltello: ha preso in ostaggio i dipendenti che si trovavano all’interno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato. Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia. Francesco Amato prende ostaggi nelle Poste di Pieve Madolena : Lunedì mattina di terrore a Reggio Emilia. Un uomo, condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di ‘ndrangheta “Aemilia”, e da

Reggio Emilia - condannato in maxiprocesso prende 5 ostaggi in un ufficio postale : Alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "AEmilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Reggio Emilia - uomo armato prende ostaggi in ufficio postale : Questa mattina, attorno alle 9, un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell'ambito maxi processo di 'Ndrangheta AEmilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è ...

Condannato si barrica in un ufficio postale a Reggio Emilia : è armato - ha 5 ostaggi : Un imputato Condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi-processo di `Ndrangheta AEmilia, Francesco Amato (e da allora irreperibile) è asserragliato da questa mattina alle 9 dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia. L’uomo ha un coltello: ha preso in ostaggio i dipendenti che si trovavano all’interno...