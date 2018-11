Reggio E | condannato a processo ' ndrangheta prende 5 ostaggi

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato. Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Reggio Emilia - condannato in maxiprocesso prende 5 ostaggi in un ufficio postale : Alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "AEmilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Condannato si barrica in un ufficio postale a Reggio Emilia : è armato - ha 5 ostaggi : Un imputato Condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi-processo di `Ndrangheta AEmilia, Francesco Amato (e da allora irreperibile) è asserragliato da questa mattina alle 9 dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia. L’uomo ha un coltello: ha preso in ostaggio i dipendenti che si trovavano all’interno...

Reggio Emilia - condannato prende in ostaggio 5 dipendenti in un ufficio postale : Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo "'Ndrangheta AEmilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia,...

Un uomo condannato nel processo “Aemilia” si è barricato in un ufficio postale di Reggio Emilia con almeno un ostaggio : Alle 8.30 di questa mattina, Francesco Amato, condannato a 19 anni e un mese nel processo “AEmilia”, il più grande processo per mafia mai tenuto nel Nord Italia, si è barricato nell’ufficio postale di Pieve, a Reggio Emilia. Un sito