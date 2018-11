Red Dead Redemption 2 promosso anche da EDGE

Il mistero della mappa di Red Dead Redemption 2 : presente quella del primo capitolo? : Red Dead Redemption 2 è alle prese con il mistero della mappa del primo capitolo. Ancora prima dell’uscita del gioco infatti una serie di indiscrezioni sostenevano che nel primo capitolo era già stata inserita la mappa completa. I ben informati facevano sapere che era presente dentro il mondo esplorabile nel nuovo gioco in un certo senso non si sbagliavano. Tutti coloro che sono ancora alle prime ore del gioco rischiano di rovinarsi l’effetto ...

Red Dead Redemption 2 : Guida al doppio finale – NO SPOILER : In Red Dead Redemption 2 vi sono 2 finali a cui è possibile assistere, con l’aggiunta del tradizionale EPILOGO, il quale racconta gli eventi dopo la conclusione della Storia principale. In questo articolo vi illustreremo come ottenere i due finali, evitando naturalmente gli SPOILER per non rovinarvi il gioco. Red Dead Redemption 2: Guida ai finali del gioco Vi sono 2 finali che terminano l’avventura principale, con ...

Come si presenta Red Dead Redemption 2 comparato al primo capitolo? : Red Dead Redemption 2 è il terzo capitolo della celebre saga iniziata nel 2004 con Red Dead Revolver su Xbox e PlayStation 2.Oggi possiamo invece apprezzare il prequel di Red Dead Redemption, e sulle attuali console, PS4 e Xbox One, questo Red Dead Redemption 2 si dimostra probabilmente Come il miglior titolo western mai realizzato.I paragoni con il precedente capitolo, soprattutto se lo si è giocato, nascono da soli. Per cui ci hanno pensato di ...

Trucchi Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ci ha regalato l’ennesimo capolavoro, Red Dead Redemption 2. Gli appassionati ricorderanno bene il primo capitolo della saga. Il nuovo capitolo è un open world. Ci ritroveremo ad esplorare una delle mappe più grandi mai viste fino ad ora che ci costringerà a passare molto più di 60 ore nel vecchio West, per questo consigliamo di esplorarla il più possibile a piedi o a cavallo, perché è davvero un capolavoro. Non tutti gli ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo mistero è stato risolto : Red Dead Redemption 2 nasconde all'interno della sua mappa, sparpagliati per il mondo di gioco, numerosi misteri ed enigmi in cui non è difficile imbattersi mentre esploriamo per il puro gusto di farlo quanto ha da offrire il vasto mondo realizzato da Rockstar.Come riporta Stevivor, un mistero di gioco è stato svelato, per cui vi avvisiamo che se proseguirete con la letture andrete in contro, con ogni probabilità, a degli spoiler.Per trovare ...

Cosa ne è di House Of Cards e l'arrivo di quel macigno di Red Dead Redemption 2 - : Cancellato all'ultimo secondo da Tutti i soldi del mondo e sostituito con Christopher Plummer la questione era più complicata per House of Cards : ma non di meno la rimozione è stata scientifica. Un'...

Lista veicoli e cavalli trapela per Red Dead Redemption 2 Online - saranno acquistabili? : Red Dead Redemption 2 Online è al centro di indiscrezioni ancora prima del lancio della beta. Questa versione infatti è attesa per un giorno imprecisato di novembre, ma intanto scopriamo insieme quali sono le novità che potrebbero far parte del lancio di Red Dead Redemption 2 Online. Di recente alcuni dataminer hanno svelato che l'esperienza Online di Red Dead Redemption 2 offrirà ai giocatori la possibilità di acquistare veicoli e proprietà. ...

Red Dead Online : i dataminer scoprono riferimenti a veicoli - cavalli e proprietà all'interno dei file di Red Dead Redemption 2 : I dataminer stanno studiando a fondo i file di Red Dead Redemption 2 e avrebbero rivelato l'esistenza di veicoli e di proprietà che potrebbero essere in Red Dead Online.Come segnala VG247.com, la fuga di notizie proviene da Rockstar Intel, che ha trovato diversi riferimenti, nei file di Red Dead Redemption 2, a veicoli, cavalli e altre proprietà.Il sito ritiene che questi siano legati a Red Dead Online, poiché la modalità single player ...

Quando un leak di Red Dead Redemption 2 costa 1 milione di sterline : il caso Trusted Reviews e Take-Two : "Take-Two prende la sicurezza molto seriamente e porterà avanti delle azioni legali contro le persone o le pubblicazioni che propongono leak di informazioni confidenziali. Dato che questa situazione coinvolge informazioni riguardanti Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha diretto il pagamento concordato a queste tre grandi organizzazioni benefiche: American Indian College Fund, American Prairie Reserve e First Nations Development Institute". ...

Le musiche di Red Dead Redemption 2 : un toccante viaggio negli ultimi giorni dell'era americana dei fuorilegge : Riprendendo l'evocativo accompagnamento sonoro del primo Red Dead Redemption, la colonna sonora di Red Dead Redemption 2 è un toccante viaggio negli ultimi giorni dell'era americana dei fuorilegge.Red Dead Redemption 2 comprende una colonna sonora interattiva e dinamica a cura di Woody Jackson. I fan di Rockstar conoscono già il lavoro di Woody sul primo Red Dead Redemption, L.A. Noire e Grand Theft Auto V con Tangerine Dream, The Alchemist e Oh ...

Alle 15 ci immergiamo nel meraviglioso far west di Red Dead Redemption 2 : È il gioco del momento e molto probabilmente farà incetta di premi come gioco dell'anno dimostrandosi uno dei pretendenti per il miglior gioco dell'attuale generazione. Stiamo ovviamente parlando di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida?).L'ultima fatica targata Rockstar Games è la protagonista assoluta della nostra diretta pomeridiana in cui eviteremo il più possibile qualsiasi fase della campagna principale ...

In che modo Red Dead Redemption 2 potrebbe migliorare su PC? - articolo : Red Dead Redemption 2 riceverà mai una versione PC? E se la avrà, che tipo di miglioramenti grafici potrebbero essere implementati da Rockstar? La verità è che le versioni per console già esistenti possiedono tecniche di alto livello destinate, solitamente, a i PC di alta fascia e, di conseguenza, le opzioni sembrano limitate. Ricordate che Rockstar non ha ancora confermato una versione PC nonostante alcuni indizi inclusi nella companion app per ...

Red Dead Redemption 2 sbanca anche Pornhub : sul sito le ricerche per "Wild West" sono aumentate del 745% : Nonostante si tratti di una correlazione alquanto curiosa e difficile da spiegare, col tempo abbiamo capito che i videogiochi hanno il potere d'influenzare moltissimo il traffico sui numerosi siti porno che costellano la rete, uno fra tutti Pornhub, che spesso accoglie le ultime tendenze come accaduto di recente con Bowsette.Red Dead Redemption 2, con tutto il clamore che ha accompagnato il suo lancio, non poteva non avere un impatto sul famoso ...

Problemi Red Dead Redemption 2 con HDR e grafica sfocata : meglio disabilitarlo? : Prime grane per Red Dead Redemption 2. Da più fonti infatti provengono notizie che il nuovo open world western sta riscontrando dei Problemi grafici, sia su PS4 Pro che su Xbox One X. Le criticità riguarderebbero l’HDR, che in realtà non sarebbe “vero”, ma probabilmente mutuato da fonti SDR. Cosa significa tutto questo? Che la resa grafica su alcune TV di fascia alta, per esempi gli OLED, non fornisce quell’effetto “wow” classico di un gioco in ...