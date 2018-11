Real Madrid | Carvajal snobba Ancelotti e Zidane ' Lopetegui il miglior allenatore che ho

NBA - a tu per tu con Luka Doncic : 'Al Real Madrid manca più Cristiano Ronaldo di me' : Tutti lo aspettavano al varco e dopo tre settimane sono già arrivate le prime sentenze: Luka Doncic ha dimostrato di essere pronto ad affrontare un palcoscenico importante come quello NBA, punto di ...

Real Madrid - Carvajal è convinto : "Lopetegui è il miglior allenatore che abbia avuto" : Intanto Solari si gioca la possibilità di restare e con il Viktoria Pilzen dovrà fare i conti con una super emergenza

Real Madrid-Adidas - possibile accordo da 110 milioni all’anno : La notizia di Marca Nei giorni in cui si parla di un possibile accordo di sponsorizzazione tra Napoli e Adidas, l’azienda tedesca starebbe trattando il rinnovo della partnership con il Real Madrid. Un’operazione incredibile, stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, a sua volta citato da Calcio&Finanza, il club campione del mondo avrebbe chiesto una cifra record perché Adidas ...

Vinicius - dalla squadra B al gol : così il brasiliano si è preso il Real Madrid : Numeri da predestinato, classe 2000, l'aspetattiva di chi deve spaccare il mondo, ma poche presenze in Liga e nessuna chance da Lopetegui , un dilemma di mercato. Poi la svolta: Julen esonerato, ...

Liga - il Real Madrid con Solari torna a vincere : sconfitto il Valladolid di Ronaldo : Real Madrid, la prima in campionato di Solari è andata bene, 2-0 la vittoria dei blancos contro la squadra di Ronaldo, il Valladolid Il Real Madrid batte il Valladolid del patron Ronaldo e ritrova il successo in Liga dopo oltre un mese. I ‘blancos’ soffrono ma nel finale trovano un prezioso 2-0 grazie all’autogol di Olivas (83′) e al rigore trasformato da Sergio Ramos (88′). La seconda vittoria sotto la ...

Real Madrid-Valladolid 2-0 : cucchiaio Ramos - i Blancos tornano a vincere in Liga con Solari : Ronaldo "il fenomeno" torna al Bernabeu da avversario, il Real Madrid torna a conquistare i tre punti dopo cinque partite senza vittoria. Buono l'esordio in campionato sulla panchina dei Blancos per ...

Liga - Real Madrid-Valladolid 2-0 : un autogol e Ramos ridanno ossigeno ai Blancos : Il Real rialza la testa a piccoli passi. Dopo il buon debutto di Solari in coppa del Re, arriva il secondo successo consecutivo che consente ai Blancos di interrompere una striscia negativa di cinque ...