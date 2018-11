Pulire l’acqua e produrre idrogeno da utilizzare come carburante | è possibile grazie ad

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018)ad un nuovo materiale messo a punto nel Politecnico Federale di Losanna, èl’acqua dai contaminanti e contemporaneamenteda impiegare: si tratta di un materiale con straordinarie proprietà, che sfrutta semplicemente la luce visibile,quella del Sole. I ricercatori hanno sfruttato la versatilità di una particolare classe di materiali costituiti da metalli e composti organici, i Mof (Metal-organic frameworks), materiali molto porosi le cui proprietà consentono di impiegarli per infinite applicazioni nel campo della chimica: in questo caso si fa riferimento a un processo chiamato fotocatalisi, in cui il materiale assorbe l’energia derivante dalla luce per “rimuovere” dal loro posto gli elettroni, che quindi lasciano dei buchi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Advanced Functional ...