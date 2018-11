PSG | Tuchel | ' Il Napoli non è una piccola | Buffon merita di giocare'

PSG - Tuchel : "Il Napoli è molto forte. Cavani? Decideremo se farlo giocare" : Carletto è una persona speciale, un uomo atipico in questo mondo che si fa apprezzare e che riesce a vincere da vent'anni. Ha qualcosa di diverso dagli altri, ma vi dico che l'allenatore è di un ...

Napoli-PSG - Tuchel su Cavani - Mbappè e Ancelotti : MBAPPE' - 'Xavi dice che non è maturo? Normale, ha 19 anni: può solo migliorare ma è già tra i migliori al mondo'. Cavani - 'E' venuto con noi, si deciderà domani se giocherà o meno. Stessa cosa per ...

Napoli-PSG - Tuchel punta su Buffon : 'Sarà titolare al San Paolo' : Gigi Buffon tornerà a giocare in Champions League e, ironia del destino, lo farà proprio in Italia. Il portiere del Paris Saint-Germain ha infatti scontato la squalifica di tre turni inflitta dalla ...

PSG - Tuchel : “Mbappé e Rabiot in panchina per motivi disciplinari” : “motivi disciplinari” avrebbero spinto Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, a lasciare Mbappé e Rabiot in panchina a Marsiglia, nella sfida poi vinta per 2-0. L’allenatore tedesco non è entrato nei dettagli, limitandosi a sottolineare che “il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian; il ragazzo ha risposto bene ma non amo ...

La stampa francese esalta il Napoli : «PSG e Tuchel - serata inquietante» : L?attacco sotto la lente d?ingrandimento, ma sul banco degli imputati ci finiscono tutti. La Francia analizza il Paris Saint Germain nel giorno dopo la gara contro il Napoli. Un 2-2 che...

Calciomercato PSG : Attento Napoli - Tuchel vuole Insigne : Nella serata di ieri si è giocata la partita Paris Saint-Germain-Napoli, terminata con il rocambolesco pareggio 2-2 firmato da Di Maria al 93′. In gol in casa azzurra Lorenzo Insigne, l’attaccante italiano è stato così visionato da vicino da Tuchel, che lo vorrebbe con se sotto la Torre Eiffel.Il giocatore ha giurato più volte amore eterno al Napoli, ma dopo le ultime stagioni da grande protagonista e dopo un grande avvio di ...

PSG Napoli - Tuchel : "Mi ispiro alle squadre di Ancelotti. Non siamo favoriti - loro top club d'Europa" : "Come giocatore? Aveva qualcosa di speciale: giocava in un grande club e con una squadra straordinaria. Ma anche da allenatore era fantastico: gioco fluido e molto offensivo. Ho preso ispirazione da ...

PSG - Tuchel : 'Con il Napoli due sfide decisive' : 'Per noi, ma anche per loro, sono due sfide decisive. Dobbiamo giocare al massimo, non c'è una sola chiave e servirà anche un pò di fortuna'. Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, non ...

Ligue 1 - PSG-Amiens 5-0 : Tuchel fa 10 su 10 : TORINO - Ci si domanda se a fine ottobre la Ligue 1 possa ancora regalare emozioni o se sia già chiusa qui. Il Psg è inarrestabile, non sbaglia un colpo, una squadra perfetta in ogni reparto che fa ...

PSG - Buffon sempre in bilico. Tuchel : 'Non so se gioca' : TORINO - In Francia, sui giornali e non solo, continua a tener banco il dilemma sul portiere titolare del Paris Saint Germain . 'L'Equipe' oggi scrive chiaramente di un aperto duello per il ruolo di ...

PSG - Verratti; “Ora sto bene - con Tuchel ho ritrovato il sorriso” : “Ora sono al 100%, la scorsa stagione ho giocato tante partite nonostante il dolore, ma adesso sto bene e ho risolto ogni problema con i miei adduttori“. La buona notizia per il la Nazionale di Roberto Mancini arriva dall’intervista che Marco Verratti ha concesso a Le Parisien. Il calvario dell’ex Pescara sembra essere finito e il centrocampista italiano è pronto per vivere da protagonista una stagione con il suo ...