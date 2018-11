Prosegue stallo trattative tra forze ordine e Francesco Amato

romadailynews

(Di lunedì 5 novembre 2018) Reggio Emilia – E’ ancoranella lunga trattativa in corso da cinque ore a Reggio Emilia tra ledell’, condannato a 19 anni nel maxi processo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna Aemilia, barricato con quattro dipendenti dentro un ufficio postale alle porte della citta’ (una lavoratrice e’ stata fatta uscire, e subito dopo ha accusato un malore ed e’ stata trasportata via con l’automedica). Destinatario di undi carcerazione, il 55enne era irreperibile, si e’ materializzato a sorpresa questa mattina nell’ufficio pubblico, minacciando di morte clienti e dipendenti con un coltellaccio da cucina di 35 centimetri. Sul posto anche alcuni familiari di, convinti che stia mettendo in atto un gesto dimostrativo contro una condanna a suo dire ingiusta. A seguire sul posto l’evoluzione ...