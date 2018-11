ilfoglio

: Joan Didion, la più brava di tutti a mescolare la sua storia con quella del mondo, i suoi libri a quelli degli altr… - ilfoglio_it : Joan Didion, la più brava di tutti a mescolare la sua storia con quella del mondo, i suoi libri a quelli degli altr… - MazzaraFluo : RT @claudiocerasa: Prima di perderli. La famiglia e la città madre: i ricordi scritti quando c’erano ancora John e Quintana. “Da dove vengo… - nadiaterranova : RT @claudiocerasa: Prima di perderli. La famiglia e la città madre: i ricordi scritti quando c’erano ancora John e Quintana. “Da dove vengo… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Questo libro è una ricerca sui miei equivoci circa il luogo e il modo in cui sono cresciuta, equivoci che riguardano l’America così come la California, fraintendimenti e malintesi a tal punto insiti nella persona che sono diventata che ancora oggi mi riesce di affrontarli solo per vie indirette”, co