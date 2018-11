Prescrizione | troveremo l' accordo Ma il testo del M5S va migliorato

Di Maio : "Riforma della Prescrizione resta - troveremo intesa con la Lega" : Il vicepremier durante un'intervista radiofonica: "La riforma della prescrizione rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità".

Ddl anticorruzione - Di Maio : 'La Prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : 'Spero prossimamente di poter anche firmare assieme al governo cinese' il nuovo progetto 'sulla via della seta, una grande occasione per le nostre imprese che vengono verso questa economia'.

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel ddl anticorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.