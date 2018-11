Prescrizione | quando a chiedere la riforma era l’Europa | “Ostacola lotta a corruzione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Il termine dellaostacola lacontro la“. Perché “incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati” e il risultato è che “un’alta percentuale di cause cade indopo la condanna di primo grado“. E quindi se “la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Non sono le posizioni di giudici e pubblici ministeri. Non sono neanche gli appelli dei familiari delle vittime delle stragi: quella di Viareggio, il terremoto a L’Aquila, le parti civili del processo Eternit e quelle per l’inquinamento di porto Marghera. Non si tratta nemmeno delle ennesime dichiarazioni dei ministri del Movimento 5 stelle, impegnati da giorni in uno scontro con gli alleati della Lega. Nossignore. Aunasulla ...