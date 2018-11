Prescrizione | non si placa lo scontro M5S ripresenta l' emendamento No della Lega Conte

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’emendamento La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’emendamento. La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

Il M5s insiste sulla riforma della Prescrizione - la Lega non ci sente. Di che cosa stiamo parlando? : Roma. Con il passare delle settimane è sotto gli occhi di tutti come, all’interno del governo gialloverde, le divergenze prevalgano sulle convergenze, e intorno al dossier giustizia si stia consumando un duello tra leghisti e pentastellati che potrebbe lasciare sul campo una vittima illustre: il dir

Prescrizione - M5S ritira l’emendamento e ne presenta uno identico (ma con un titolo nuovo). Lega : non lo votiamo : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «Così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

Dl anticorruzione - Di Pietro : “Togliere la Prescrizione? Non serve - bisogna togliere l’appello per abbreviare processi” : “Lega, Bongiorno e Salvini criticano la riforma della prescrizione? E’ la solita furbata per rinviare al giorno dopo ciò che andava fatto ieri. Ma togliere la prescrizione non serve“. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, intervistato nella trasmissione “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Il problema è che nel nostro Paese i processi sono troppo lunghi” – spiega – ...

Di Maio e Bonafede non mollano sulla Prescrizione : sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.Anche il vicepremier Luigi Di Maio tiene il punto e a Radio Radicale afferma che la riforma della prescrizione "per noi ...

Il nodo giustizia divide la maggioranza - Bonafede risponde alla Lega : 'sulla riforma della Prescrizione non arretro' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivinop letterine di richiamo perchè spendiamo troppo'. Questo pomeriggio Tria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin ...

Alfonso Bonafede : "Sulla Prescrizione non arretreremo di un millimetro" : Sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.l Guardasigilli apre comunque a una soluzione concordata:Mi fa molto piacere che Salvini confermi il valore di quello ...

Prescrizione - Bonafede si scusa con gli avvocati : “Parlando di azzeccagarbugli non volevo offenderli. Frase equivocata” : Li ha chiamati azzeccagarbugli, poi però si è pentito: con una telefonata e un comunicato stampa ha chiesto scusa. La battaglia sulla riforma della Prescrizione attira sul ministro Alfonso Bonafede le critiche della classe professionale al quale lo stesso guardasigilli appartiene: quella degli avvocati. Il titolare del dicastero di via Arenula, infatti, per replicare alla ministra Giulia Bongiorno – che aveva definito lo stop della ...

Sulla prescrizione Salvini avverte il M5s : 'La Prescrizione non si riforma con un emendamento' : E' il messaggio del leader leghista all'alleato di governo, dopo il botta e risposta tra i ministri Bonafede e Bongiorno. Ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ribadisce: ...

Prescrizione - stop di Salvini ai 5S 'Non voglio processi infiniti'. E rilancia l autonomia del Veneto : Un colpo al giorno alla riforma della Prescrizione voluta dai Cinquestelle: quello stop dopo la sentenza di primo grado su cui insiste il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Ieri Giulia ...

Prescrizione - 'bomba' nella maggioranza. Salvini e Giorgetti : 'non si fa così' : Per il leader del Carroccio 'cambiare la Prescrizione non si fa con un emendamento così'. Giorgetti aggiunge: 'La Prescrizione? Nel contratto di governo le cose non stanno nei termini proposti dai ...

Giorgetti bastona ancora i grillini : “la Prescrizione non si tocca” : Dopo la lezione base di diritto della Bongiorno, a mettere in riga i grillini ci pensa il cancelliere di ferro Giancarlo

Prescrizione - Giorgetti - Lega - : 'Nel contratto di governo non è così' : "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, tornando sulla ...