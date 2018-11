Prescrizione | M5S ritira emendamento e ne presenta uno identico ma col titolo nuovo

Prescrizione - è stallo M5s-Lega. Emendamento ritirato - e poi ripresentato uguale - : Non si sblocca la situazione sulla Prescrizione , né gli attriti tra 5 stelle e Lega. La relatrice Francesca Businarolo del M5s ha infatti ritirato l' Emendamento sulla sospensione della Prescrizione ...

Stallo Prescrizione - Bonafede vede eletti M5s-Lega : "Posizione distanti - serve vertice a livello superiore" : Sulla prescrizione , contenuta nel disegno di legge Anticorruzione, si è svolta una riunione al ministero della Giustizia col Guardasigilli, Alfonso Bonafede , e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. A quanto si apprende da fonti parlamentari M5S, si è trattato di un primo incontro interlocutorio, ma le posizioni restano distanti . Dai vertici del Movimento è stata infatti ribadita l'intenzione di "non ...

Ddl anticorruzione - M5s ritira l'emendamento sulla Prescrizione e ne presenta uno identico con titolo diverso : Il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato