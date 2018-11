Prescrizione | M5S insiste e ripresenta l’emendamento   La Lega | così non lo votiamo

Prescrizione - ritirato e riproposto emendamento M5S. Lega dice no : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...

Il M5s insiste sulla riforma della Prescrizione - la Lega non ci sente. Di che cosa stiamo parlando? : Roma. Con il passare delle settimane è sotto gli occhi di tutti come, all’interno del governo gialloverde, le divergenze prevalgano sulle convergenze, e intorno al dossier giustizia si stia consumando un duello tra leghisti e pentastellati che potrebbe lasciare sul campo una vittima illustre: il dir

Prescrizione - il M5S presenta un altro emendamento. Ma è identico all'altro : Lo scontro fra Lega e Movimento 5 Stelle sul fronte della Prescrizione continua. La relatrice Francesca Businarolo del M5S ha deciso di ritirare l"emendamento sulla sospensione della Prescrizione. Ma per presentarne un altro, sostanzialmente identico, in cui cambia solo il titolo. L'annuncio è stato dato in commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Troppo poco per la Lega, secondo cui la mossa pentastellata non serve a ...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla Prescrizione | Lega : "Rimane il dissenso" : Ddl anticorruzione, il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato

Stallo Prescrizione - Bonafede vede eletti M5s-Lega : "Posizione distanti - serve vertice a livello superiore" : Sulla prescrizione, contenuta nel disegno di legge Anticorruzione, si è svolta una riunione al ministero della Giustizia col Guardasigilli, Alfonso Bonafede, e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. A quanto si apprende da fonti parlamentari M5S, si è trattato di un primo incontro interlocutorio, ma le posizioni restano distanti. Dai vertici del Movimento è stata infatti ribadita l'intenzione di "non ...

