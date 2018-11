Prescrizione e dl sicurezza | i nodi che spaccano il governo

ilgiornale

: RT @ToniSonia: Ma i leghisti e i 5 stelle che oggi vorrebbero votare contro la prescrizione e/o il ddl sicurezza, NON AVEVANO LETTO IL CONT… - HANIA654 : RT @ToniSonia: Ma i leghisti e i 5 stelle che oggi vorrebbero votare contro la prescrizione e/o il ddl sicurezza, NON AVEVANO LETTO IL CONT… - mbwManzoni : Da Il Giornale - petrinho17 : @giustounpelo @robylum @PaolaTavernaM5S @M5S_Senato Quindi dice che la prescrizione è una norma pensata ed utilizza… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Passato lo scoglio manovra e in attesa di capire come verranno declinate le proposte economiche del, Lega e Movimento 5 Stelle devono fare i conti con le divergenze in Parlamento su altri due fronti: il decreto- considerato troppo "di destra" da alcuni ribelli pentastellati - e la riforma dellafortemente voluta dal ministro Bonafede e contestata dal Carroccio.Uno scontro per ora solo a distanza, dal momento che i due vicepremier sono all'estero (Salvini in Ghana e Di Maio in Cina). In attesa di un faccia a faccia risolutivo - previsto per la serata di domani - coi leader dei due partiti di maggioranza, sembra che domani il premier Giuseppe Conte abbia convocato il Guardasigilli Alfonso Bonafede per capire quale strategia attuare.Sul fronte 5 Stelle la linea non cambia: lo stop alladopo il primo grado "è nel contratto di", anche se ...