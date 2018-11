romadailynews

: Polisportiva #Borghesiana #volley, riecco Bennardelli: «Ho trovato un gruppo di ragazzi… - romadailynews : Polisportiva #Borghesiana #volley, riecco Bennardelli: «Ho trovato un gruppo di ragazzi… - oslaz : Polisportiva Borghesiana volley, riecco Bennardelli: «Ho trovato un gruppo di ragazzi splendidi»… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Roma – Allaaveva lasciato un bellissimo ricordo. D’altronde Calogero, poco meno di dieci anni fa, era stato l’allenatore della scalata dell’allora Seconda divisione maschile capitolina fino alla serie D. «Già all’epoca laera una realtà consolidata della pallavolo romana e non solo e ho riun club organizzato, composto da persone con una grande passione per il» rimarca il tecnico che proverà a ripetere la cavalcata di qualche anno fa. «Ovviamente devo conoscere bene il, ma l’accordo con la società prevede un lavoro a lungo termine e non qualcosa che duri solo per quest’anno. Quando il club mi ha chiesto la disponibilità di prendere questa squadra, l’ho data ben volentieri imponendo la sola condizione di poter allenare ungiovane. Qui hosplendidi che hanno ...