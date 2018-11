: Pisa: operaio cade in serbatoio,è grave - NotizieIN : Pisa: operaio cade in serbatoio,è grave - Cyber_Feed : • Cyber News • #Pisa: operaio cade in serbatoio,è grave - TelevideoRai101 : Pisa: operaio cade in serbatoio,è grave -

Incidente sul lavoro nelno. Unè precipitato da circa 7 metri d'altezza dentro unper la produzione di biogas in località Santa Luce, vicino a Orcianono. L'uomo, 48 anni, è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello didove è ricoverato. Al momento dell'incidente ilera vuoto e privo di gas. Sono intervenuti tecnici dell'Asl e forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente(Di martedì 6 novembre 2018)