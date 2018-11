Piatti di plastica tossici | ecco i lotti ritirati dal mercato

ilgiornale

: La vendita di oggetti in plastica usa e getta come posate, piatti, cannucce e cotton fioc sarà vietata a partire da… - Europarl_IT : La vendita di oggetti in plastica usa e getta come posate, piatti, cannucce e cotton fioc sarà vietata a partire da… - Kaesar071 : Piatti di plastica ritirati dal mercato perché tossici - taberlet : RT @Gazzettino: Piatti di plastica ritirati dal mercato: sostanze tossiche nei materiali -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Una serie dididimonouso sono stati rimossi dalperché estremamente. Come riporta Il Messaggero, "i marchi sono Elios e Sea Party, prodotti da T&M Trade & Marketing Srl presso lo stabilimento di via B. Buozzi, a Bari".Secondo le prime informazioni, Arpa Puglia ha individuato livelli di contaminanti molto elevati che sarebbero migrati nel cibo contenuto neipiani e fondi segnalati dal ministero della Salute.Il primo lotto individuato è stato quello deibianchi fondi Elios in polipropilene (codice 1ELIOSFO8 lotto 20180807).Poi sono arrivati gli altri.Attualmente, irimossi dalsono quelli della Sea Party: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30. Quelli della Elios, invece, sono: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20.La raccomandazione ai consumatori è quella di non usare assolutamente questie, se comprati in precedenza, di riportarli al venditore per avere il rimborso. In ogni caso, si prescrive la massima attenzione.