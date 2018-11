Pescara-Lecce LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Pescara-Lecce : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Pescara-Lecce, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta Pescara-Lecce - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PESCARA - All'Adriatico, stasera, Pescara - Livorno chiude il quadro dell'undicesima giornata del campionato cadetto. La squadra di Pillon è chiamata a replicare al successo del Palermo, che si è ...

Pescara-Lecce streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Pescara-Lecce streaming– In campo il campionato di Serie B, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Pescara-Lecce le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie B si affronteranno Pescara-Lecce in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV ...

Serie B : crolla il Pescara - accorcia il Benevento. Pari tra Foggia e Lecce : ROMA - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Serie B - Pescara - 1° k.o.. Il Lecce riprende il Foggia : 2-2. Primo sorriso per il Livorno : Nona giornata di Serie B con grandi sorprese: il Pescara si ferma in casa contro il Cittadella, è il Primo k.o. in campionato per gli abruzzesi. Iil derby pugliese giocato allo Zaccheria di Foggia ...

Risultati Serie B - la classifica : spettacolo incredibile tra Foggia e Lecce - passo falso del Pescara [FOTO] : 1/65 Donato Fasano/LaPresse ...

Serie B - risultati della settima giornata : volano Pescara - Lecce e Brescia : Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B il Lecce espugna il Bentegodi di Verona per 2 a 0 grazie ai gol di La Mantia e Mancosu, ma in particolare va segnalato che c’è una nuova capolista: il Pescara di Bepi Pillon, che batte per 2 a 1 il Benevento di Bucchi. A segno Mancuso per il Pescara nel primo tempo, nella ripresa pareggio con punizione di Alessio Viola e dopo 120 secondi gol di Jose Machin per Pescara. Sale a cinque ...

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Serie B - 5giornata : Il Verona allunga in vetta. Vincono Benevento - Pescara e Lecce : La quinta giornata del campionato di Serie B è stata densa di gol e emozioni. Questo il verdetto finale: con la vittoria sullo Spezia il Verona allunga in vetta della classifica salendo a quota 13 ...