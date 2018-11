Paura alle Poste Persone prese in ostaggio È armato Cosa sta succedendo

Aemilia - Paura alle Poste di Pieve : condannato per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : Sarebbe Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo «Aemilia», l'uomo chiuso dentro un ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, armato di...

Maltempo - l'allerta meteo devasta e fa ancora Paura. Declassata a gialla per la giornata di lunedì : l'allerta meteo arancione prevista per il fine settimana appena trascorso ha lasciato disagi e gravi danni soprattutto alle campagne. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno provocato disagi e ...

Amalfi - cantina distrutta dalle fiamme : Paura nel centro storico : Approfondimenti Cava de' Tirreni, divampa un incendio sul tetto di una villetta 23 ottobre 2018 paura, questa mattina, nel centro storico di Amalfi , dov'è divampato un incendio all'interno della ...

Sfonda il guard rail e cade giù dal ponte con l'auto : Paura a Ponticelli - GALLERY - : Un'auto ha Sfondato il guard rail di un ponte ed è caduta sulla strada sottostante . È successo a Ponticelli, nei pressi dell'ospedale del Mare dove un uomo alla guida di una vettura è stato estratto ...

Allerta Meteo - i grandi fiumi del Nord/Est fanno impressione : il Piave è altissimo - Paura per l’onda di piena del Livenza e la situazione di Eraclea : La tempesta perfetta ‘grazia’ per ora i fiumi Piave, Adige e Brenta in Veneto mentre resta alto l’allarme per il Livenza, sorvegliato speciale a partire dalla prossima notte a causa degli argini bassi al confine con il Friuli Venezia Giulia. I 2.500 metri cubi di acqua al secondo transitati a Ponte di Piave e i 1.900 che hanno lambito il lungadige di Verona testimoniano la forza con la quale i fiumi si stanno scaricando a valle ...

L'Inter di Spalletti fa Paura - è arrivata l'altra anti Juve : E' finita come il 20 maggio scorso, con il trionfo dell' Inter , ma stavolta non c'è stata proprio partita. Spalletti l'ha dominata dal primo all'ultimo minuto piombando alle spalle della Juve con la ...

Lazio-Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere l'anti-noi. De Vrij? Fuori per Paura dei fischi' : ... questo il commento di Luciano Spalletti: "Noi dobbiamo essere l'anti-noi " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport " A volte facciamo delle grandi partite come accaduto nel primo tempo, ...

Fiume Adige in piena - notte di Paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’apertura della galleria per farlo defluire nel Lago di Garda” : 1/4 ...

Allerta Meteo - i 6 grandi fiumi del Nord/Est stanno esondando : l’Adige e il Piave fanno Paura - verso un’alluvione storica nella notte [LIVE] : 1/11 La piena dell'Adige a Verona oggi pomeriggio ...