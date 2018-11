Paulo Sousa - mi piacerebbe allenare Roma : ANSA, - Roma, 5 NOV - I risultati altalenanti della Roma hanno messo in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco, e tra i possibili candidati a sostituirlo si è fatto il noma che di Paulo Sousa.

Il Tianjin Quanjian esonera l’ex Fiorentina Paulo Sousa : Paulo Sousa non è più l’allenatore del Tianjin Quanjian. Lo ha reso noto in un comunicato la società cinese. L’ex allenatore della Fiorentina è stato esonerato per colpa di scarsi risultati. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Il Tianjin Quanjian esonera l’ex Fiorentina Paulo Sousa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - Bernardeschi : 'Ronaldo è meglio di Messi. Ho svoltato grazie alle parole di Paulo Sousa' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta". parole di affetto,...