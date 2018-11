Parto choc | bimba nasce con gemello parassita attaccato al torace Operata

Parto choc. Dottoressa tira bimbo e lo decapita. Poi le parole choc alla mamma : “L’ho riaggiustato” : La donna era stata poi costretta a sottoporsi a Parto cesareo per rimuovere la testolina che è stata poi ricucita sul corpo per il funerale del piccolo. L'incidente scioccante è avvenuto quattro anni fa al Ninewells Hospital, a Dundee, in Scozia. Ora Laura Gallazzi, 34 anni, ha trovato il coraggio di raccontare il suo dramma e quella scioccanti parole riferitegli dal medico subito dopo l'orribile incidente.Continua a leggere

Choc in sala Parto : il bimbo nasce “così” e il gelo è assoluto : Quando è venuto al mondo, dopo un parto dolorosissimo per la mamma, tutti sono rimasti senza parole. Sconvolti. Ammutoliti. Nessuno aveva mai visto nulla di simile e tutti, in sala parto, hanno pensato la stessa cosa: è un dono di Dio. Ma le cose stanno un po’ diversamente: il bimbo, nato con quattro gambe e due peni, più che una divinità come hanno subito pensato gli abitanti di Gorakhpur in India, dove è nato, ha una grave malformazione ...

Salerno - Partorisce e abbandona il feto in un secchio : choc in Campania : partorisce e abbandona il feto in un secchio coperto da un telo. E' successo in un centro migranti di Auletta che ospita minori e donne. La donna nigeriana, di 25 anni, è stata denunciata per ...