Pallanuoto | Europa Cup 2018-2019 | il regolamento del torneo Girone abbordabile per il

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Olanda-Italia. Programma - orari e tv : Parte la rincorsa del Setterosa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia in Olanda il percorso in Europa Cup nel Girone B, che comprende anche Ungheria e Francia. Le prime tre passeranno alla Final Six, con la prima direttamente in semifinale e le altre due ai quarti. Le prime tre accederanno alla Super Final di Europa League, che garantirà alla vincitrice il pass per i Giochi Olimpici. Il cammino ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa affronta l’Olanda : Torna protagonista il Setterosa di Fabio Conti. La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, si appresta a scendere in acqua per la prima giornata dell’Europa Cup 2019 affrontando un’avversaria molto forte e blasonata come l’Olanda, campione continentale. Le Azzurre giocheranno il 6 novembre alle ore 20.00 e per l’occasione Conti ha diramato il seguente elenco di ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : il Settebello ancora una volta non riesce a vincere una sfida giocata corpo a corpo : ancora una volta una partita giocata corpo a corpo non ci sorride: è un po’ il motivo che ha accompagnato il Settebello in questo 2018 ed ancora una volta il trend si è confermato ieri contro il Montenegro. Partita sempre condotta, ma alla fine è arrivato il pari dei padroni di casa e la successiva sconfitta ai rigori. Certo, non sarà la partita persa ieri a compromettere il cammino azzurro in Europa Cup, anzi il Settebello ieri è stato ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : Montenegro-Italia 11-8 dtr. Sandro Campagna : “La squadra avrebbe meritato un risultato diverso” : L’Italia della Pallanuoto maschile è uscita sconfitta dall’esordio nel primo turno dell’Europa Cup, che vedeva gli azzurri impegnati in trasferta in Montenegro. Il Settebello, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, è stato battuto ai tiri di rigore per 11-8. Al termine del match ha parlato al sito federale Sandro Campagna. Il CT ha affermato: “E’ stata una bella partita, molto fisica come ci aspettavamo, e finché ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Settebello viene sconfitto ai rigori dal Montenegro : Una buona prestazione con qualche svarione di troppo. Non è ancora il Settebello al 100% della condizione, ma come esordio non può che soddisfare ct Sandro Campagna. Si è disputata oggi a Podgorica la prima partita del Girone C di Europa Cup, il Settebello ha pareggiato per 8-8 con i padroni di casa del Montenegro, salvo essere sconfitto poi ai rigori. Nulla di compromesso in chiave passaggio del turno: ricordiamo che infatti avanzeranno alle ...

Montenegro-Italia Pallanuoto - Europa Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di pallanuoto: il Settebello è chiamato subito ad una trasferta in una vasca che sicuramente diventerà molto calda col passare dei minuti. Italia e Montenegro sono inserite nel Gruppo C assieme alla Francia: le prime due del raggruppamento passeranno alla fase finale di Europa Cup. Le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : inizia il cammino del Settebello - domani la sfida al Montenegro : Si apre una nuova stagione, dopo un Europeo non del tutto convincente. Torna in acqua il Settebello in una sfida ufficiale: domani in quel di Podgorica gli azzurri sfideranno alle 18 il Montenegro padrone di casa nel primo incontro dell’Europa Cup, la competizione continentale nata lo scorso anno, che nel 2019 sarà fondamentale, perché metterà in palio i posti per le finali di World League, dalle quali si potrà iniziare a pensare ai pass ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : Montenegro-Italia. Programma - orario e tv : Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di Pallanuoto: il Settebello è chiamato subito ad una trasferta in una vasca che sicuramente diventerà molto calda col passare dei minuti. Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, ...

Pallanuoto - A1 2018-2018 : seconda giornata. Le prime della classe esaltate dai risultati in Europa : Già tempo di seconda giornata per il campionato maschile di A1 di Pallanuoto. Non c’è spazio per rifiatare: come di consueto si gioca praticamente ogni tre giorni, con le Coppe Europee e le nazionali che richiedono molta fatica alle migliori compagini sul suolo italiano. Appuntamento ovviamente a sabato pomeriggio, con le prime della classe che vorranno mantenere la propria posizione. La Pro Recco di Rudic dopo la convincente trasferta ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos : Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra ...