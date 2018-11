Pagelle TV della Settimana 10-16 09 2018

davidemaggio

(Di lunedì 5 novembre 2018) Mara Venier Riceviamo e pubblichiamo: Caro Davide Maggio, il mondotelevisione è come quello del calcio: ci sono momenti in cui i risultati non arrivano, ma poi improvvisamente la squadra si trova in cima alla classifica. È quello che è successo a Paperissima Sprint, di cui poco più di un mese fa, nelletv scrivevate: «2 a Paperissima Sprint. Gira che ti rigira, la sensazione è quella di un eterno déjà vu. Canale 5, da anni ormai, propina al telespettatore estivo sempre le stesse gag. Filmati vecchi di anni, magari pure divertenti se presi singolarmente, ma che alla fine stancano. E quest’anno gli ascolti sono ai minimi termini». Invece, come potete constatare, ieri sera il varietà di Antonio Ricci ha registrato il miglior risultatostagione ed è stato il programma più visto dell’intera giornata con 4.518.000 telespettatori, il 17.69% di share e il 18.52% di share ...