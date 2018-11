Overwatch | Blizzard è interessata all' idea del cross-platform

6 nuovi eroi per Overwatch perché Blizzard rifiuta il modello free-to-play : Solo qualche giorno fa è stato annunciato un nuovo eroe di Overwatch, parliamo di Ashe, ma Blizzard alla BlizzCon 2018 ha parlato anche di un altro personaggio in arrivo che prende il nome di Echo. Ci sono comunque molti nuovi dettagli che sono stati condivisi direttamente dal game director del gioco, Jeff Kaplan. Sarebbero in arrivo altri eroi in Overwatch, come se 29 (+1) non bastassero già. In ogni caso Ashe ed Echo faranno parte di questo ...

Overwatch : Blizzard annuncia il ritorno dell'evento autunnale Halloween da brividi : Gli eventi a tema di Overwatch sono ormai una tradizione, e nonostante siano passati più di due anni dal lancio Blizzard continua a supportare il suo hero shooter con tanti contenuti inediti, stagione dopo stagione.Con l'arrivo di ottobre Halloween sembra già alle porte, e Blizzard ha puntualmente annunciato che il nuovo evento "Halloween da brividi" sarà disponibile a partire dal 9 ottobre, e si concentrerà con tutta probabilità su quello che è ...

Overwatch - a Parigi il gioco di Blizzard è come un vero sport : Vengono chiamati esport, vale a dire electronic sport: sport elettronici. Sono tornei di videogiochi in cui non è il fisico a faticare, ma la testa . Siamo stati a Parigi per seguire uno di questi eventi, uno dei più importanti del panorama mondiale: l’Overwatch World Cup 2018. Overwatch è uno sparatutto in prima persona con meccaniche MOBA -Multiplayer Online Battle Arena-, un sottogenere degli strategici dove ogni giocatore veste i panni ...

Blizzard potrebbe annunciare Diablo 4 e un'espansione di Overwatch alla Blizzcon 2018 : Stando a quanto riportato da Thesun.co.uk, Blizzard userà il suo annuale Blizzcon per "diversi annunci di lancio significativi", secondo una nota dell'investitore Goldman Sachs.Gli investitori Activision-Blizzard dovrebbero aspettarsi l'annuncio di Diablo 4, di "un titolo mobile di Blizzard" e di una "possibile" espansione di Overwatch, stando a quanto rivelato su Reddit.Blizzcon è il più grande evento dell'anno di Blizzard, con quasi 40.000 fan ...