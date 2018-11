OVERLORD di Julius Avery - La recensione

i-filmsonline

(Di martedì 6 novembre 2018) Quando Salvate il soldato Ryan incontra il filone dei nazisti zombie, il bizzarro mix che ne esce fuori è, opera seconda di(regista del prossimo adattamento di Flash Gordon) che schiera un cast di giovani promesse guidato dal lanciatissimo Wyatt Russell, figlio di Kurt e Goldie Hawn, e dall'afrobritannico Jovan Adepo visto in Barriere e nella serie Jack Ryan. Il genere bellico e l'horror si mescolano così in un'opera tra Storia, ucronia e splatter, con un gruppo di militari americani della 101ª Divisione Aviotrasportata paracadutati in un villaggio francese a poche ore dallo sbarco in Normandia (l'operazioneche dà il titolo al film). Nel paesino occupato dalle truppe tedesche, i pochi soldati sopravvissuti all'atterraggio, incaricati di far saltare un campanile militarizzato, scopriranno l'esistenza di orribili ...