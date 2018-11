Otzi e il mistero del tempo film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di lunedì 5 novembre 2018) Ötzi e ildelè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 8 novembre 2018. La pellicola diretta da Gabriele Pignotta ha come protagonisti Michael Smiley e Alessandra Mastronardi. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEe ildelal: scheda eGENERE: Avventura, Family, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Gabriele Pignotta: Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Vinicio Marchioni, Deirdre Mullins, Judah Cousin DURATA: 90 Minutie ildelal: trama Kip è un ragazzo intelligente e sensibile. Ha la passione per l’antropologia anche perchè sua madre è una studiosa della mummia del ghiacciaio Ötzi, esposta nel Museo Archeologico a Bolzano. ...