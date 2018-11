Ostaggi Poste | il sequestratore si è arreso | libere le quattro donne

Arrestato Francesco Amato - aveva preso Ostaggi alle Poste per otto ore : «Vi ammazzo tutti». Le quattro donne stanno bene : È stato Arrestato Francesco Amato , l'uomo condannato a 19 anni di carcere per il processo di 'Ndrangheta 'Aemilia' (processo che ha visto qualche giorno fa anche la...

Barricato Poste - blitz CC.Liberi Ostaggi : 17.12 Irruzione dei carabinieri nell'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia), dove un uomo teneva in ostaggi o quattro persone. Francesco Amato, condannato pochi giorni fa nel processo alla 'ndrangheta "Aemilia", è stato bloccato e portato fuori, dopo quasi 8 ore di assedio. Incolumi gli ostaggi . Non è ancora chiaro se si sia arreso spontaneamente. Quando i militari lo hanno portato fuori c'è stato l'applauso delle persone presenti.

Chi è Francesco Amato - il condannato che ha preso in Ostaggi o i dipendenti delle Poste : Francesco Amato è stato condannato in primo grado a 19 anni di carcere nel processo Aemilia, perché considerato parte dell’associazione ’ndranghetistica. Dopo la sentenza, si è dato latitante per giorni. Poi è riapparso questa mattina, quando ha fatto irruzione armato di coltello alle Poste di Pieve Modolena: "Voglio parlare con Salvini!".Continua a leggere

Paura alle Poste. Persone prese in Ostaggi o. È armato. Cosa sta succedendo : Questa mattina un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi processo di ‘Ndrangheta Aemilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello, prendendo in ostaggio, secondo i primi accertamenti, i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio. (continua dopo video e foto) Secondo quanto si apprende d alle ...

