Ostaggi poste | comandante carabinieri | Si è consegnato lui

Condannato per 'ndrangheta prende 5 Ostaggi alle poste : prendere cinque ostaggi in un ufficio postale. È questo il gesto choc che ha compiuto uno dei condannati nel maxi-processo contro la 'ndrangheta "Aemilia". L'uomo dopo la condanna si è reso irreperibile e si è asserragliato in un ufficio delle poste Italiane a Pieve Modolena, una frazione di Reggio Emilia. L'uomo è Francesco Amato ed è stato Condannato a 19 anni di carcere. Su Amato pendeva un ordine di carcerazione da eseguire subito dopo la ...

Arreso barricato Poste. Liberi Ostaggi : 17.12 Si è Arreso ed è stato portato in caserma dai carabinieri l'uomo che teneva in ostaggio quattro dipendenti nell'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia). Francesco Amato, condannato pochi giorni fa nel processo alla 'ndrangheta "Aemilia", ha liberato gli ostaggi dopo quasi 8 ore di trattativa. Sono tutti incolumi.Uno era stato liberato in mattinata, dopo che si era sentito male.

Ostaggi poste : il sequestratore si è arreso - libere le quattro donne : Si è arreso l'uomo condannato per associazione mafiosa che aveva preso quattro donne in Ostaggio nell'ufficio posta di Pieve di Modolana. I carabinieri hanno portato via il sequestratore, Francesco Amato, calabrese, e le donne sono state liberate. Finito dopo oltre otto re l'incubo cominciato stamattina quando Amato, armato di coltello, era entrato nella sede delle Poste gridando "Sono un latitante, vi ammazzo ...

Barricato Poste - blitz CC.Liberi Ostaggi : 17.12 Irruzione dei carabinieri nell'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia), dove un uomo teneva in ostaggio quattro persone. Francesco Amato, condannato pochi giorni fa nel processo alla 'ndrangheta "Aemilia", è stato bloccato e portato fuori, dopo quasi 8 ore di assedio. Incolumi gli ostaggi. Non è ancora chiaro se si sia arreso spontaneamente. Quando i militari lo hanno portato fuori c'è stato l'applauso delle persone presenti.

Chi è Francesco Amato - il condannato che ha preso in Ostaggio i dipendenti delle Poste : Francesco Amato è stato condannato in primo grado a 19 anni di carcere nel processo Aemilia, perché considerato parte dell’associazione ’ndranghetistica. Dopo la sentenza, si è dato latitante per giorni. Poi è riapparso questa mattina, quando ha fatto irruzione armato di coltello alle Poste di Pieve Modolena: "Voglio parlare con Salvini!".Continua a leggere

Paura alle Poste. Persone prese in Ostaggio. È armato. Cosa sta succedendo : Questa mattina un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi processo di ‘Ndrangheta Aemilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello, prendendo in ostaggio, secondo i primi accertamenti, i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio. (continua dopo video e foto) Secondo quanto si apprende dalle ...

