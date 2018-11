Ossa Nunziatura "non troppo degradate"

: Ossa Nunziatura, 'Chi l'ha visto': moglie del custode non è scomparsa, non suoi i resti ritrovati Sulle ossa sono… - RaiNews : Ossa Nunziatura, 'Chi l'ha visto': moglie del custode non è scomparsa, non suoi i resti ritrovati Sulle ossa sono… - Agenzia_Ansa : Sono state trovate in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma le ossa che potrebbe… - Capezzone : Volevo segnalarvi la nonchalance con cui oggi è evaporata la notizia delle ossa umane sparse e sperse nel pavimento… -

Cominceranno a breve le analisi sulleritrovate nellaVaticana e i resti "non sembranodegradati". Lo afferma il medico legale nominato dal Vaticano, il direttore di Medicina legale dell'Università Tor Vergata di Roma,Gianni Arcudi."Dobbiamo pulire,catalogare e ricomporre le, poi si vedrà se si può estrarre il Dna" Intanto, fonti della trasmissione "Chi l'ha visto" smentiscono che la moglie dell'ex custode sia scomparsa. I resti non possono quindi essere i suoi, come era stato anche ipotizzato.(Di lunedì 5 novembre 2018)