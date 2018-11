optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Ordinati nuovi episodi di #TheRookie, la serie con #NathanFillion in onda nel 2019 in Italia - _diana87 : RT @OptiMagazine: Ordinati nuovi episodi di #TheRookie, la serie con #NathanFillion in onda nel 2019 in Italia - _diana87 : Ordinati nuovi episodi di The Rookie, la serie con Nathan Fillion in onda nel 2019 in Italia - OptiMagazine : Ordinati nuovi episodi di #TheRookie, la serie con #NathanFillion in onda nel 2019 in Italia -

(Di lunedì 5 novembre 2018) ABC hadi The, la nuovatv con. La prima stagione, inizialmente composta da 13, ne avrà in totale 20. L'ordine differisce dai canonici 22, ma probabilmente è dovuto al fatto che laha debuttato a metà ottobre, quindi un mese dopo l'inizio della normale programmazione televisiva americana.Thevede(Castle, Firefly) nei panni di John Nolan, un quarantenne che si sposta dalla sua confortevole vita a Los Angeles per perseguire il suo sogno di diventare un agente del dipartimento di polizia della città. Deve, però, navigare nel pericoloso, umoristico e imprevedibile mondo dell'essere un poliziotto "giovane", tra matricole e chi sarà pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.Laha debuttato il mese scorso negli Stati Uniti conquistando 5.4 milioni di spettatori totali e 1.0 di rating, restando ...