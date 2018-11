OnePlus 6T Thunder Purple è ufficiale | ma solo in Cina per ora

In veste di viola il OnePlus 6T : foto - prezzo e disponibilità del modello Thunder Purple : Si fa avanti anche il OnePlus 6T in colorazione ' Thunder Purple ', quella di cui si era tanto parlato fino a poco prima della presentazione, e che ci si aspettava potesse arrivare in un secondo momento. A margine dell'evento del 29 ottobre, infatti, le uniche due varianti cromatiche presentate al pubblico non avevano scatenato particolare calore: Midnight Black e Mirror Black, due sfumature di nero sicuramente molto eleganti, ma che si sperava ...

OnePlus 6T è in arrivo in una variante viola (alias Thunder Purple) : Le voci cominciano ad avere una certa consistenza sull'arrivo di una nuova colorazione per OnePlus 6T. Si tratta di una variante in viola, nota come Thunder Purple, presente già sulla pagina di supporto di OnePlus e beccata perfino sul sito tedesco di Amazon. Pare essere ormai solo questione di tempo. L'articolo OnePlus 6T è in arrivo in una variante viola (alias Thunder Purple) proviene da TuttoAndroid.