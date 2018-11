Oltre 4 mila lavoratori in sciopero a Losanna

Disoccupati con indennità mensili da Oltre 6mila euro : Macron dice "basta" : Vuoi mettere il reddito di cittadinanza a 780 euro sbandierato dal governo italiano con l'indennità di disoccupazione francese che può arrivare - per le qualifiche più alte, si capisce - fino a 6.615 euro? Cifra indicizzata per due anni a carico dell'Unedic (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce), cassa assicurativa gestita da imprese e sindacati. La cassa, creata da De Gaulle nel ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Oltre 251 mila biglietti venduti : ... Zerocalcare, Gipi, Leo Ortolani, Sio, Simone Bianchi, Tuono Pettinato, Tanino Liberatore, Alessandro Baronciani… Molto amati anche gli spettacoli, che hanno offerto una visione che integra il mondo ...

Le spese dei 5 Stelle alla Camera - Oltre 120mila euro in comunicazione : Un tesoretto di ben due milioni di euro in tre mesi quello che si è ritrovato tra le mani il gruppo dei parlamentari M5s. E...

Mais - campagna positiva per Valfrutta. Oltre 400mila quintali al sito di Alseno : Per combattere la siccità la Regione finanzia la realizzazione di cinque piccoli invasi 3 Confapi Industria, il sottosegretario del ministero del Trasporti Siri a Piacenza 4 'Agguato dei caporali a ...

Confartigianato. Oltre cento mila imprese sarde si preparano alla fatturazione elettronica : Sono 105mila le imprese in sardegna interessate dalla rivoluzione della fatturazione elettronica. Le imprese e i professiionisti avranno, inOltre, poco più che due mesi di tempo per conoscere il nuovo ...

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti Oltre 100mila metri cubi di spiaggia (3) : (Ve) - “A Jesolo dobbiamo considerarci fortunati - è il commento del sindaco, Valerio Zoggia - rispetto alla paura vissuta da comuni a noi vicini e ai cittadini delle comunità montane più colpite da questa ondata di Maltempo. Certo anche la nostra località ha dovuto fare i conti con una situazione d

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti Oltre 100mila metri cubi di spiaggia (2) : (Ve) - Il vento di scirocco ha prodotto gli effetti più significativi sulla spiaggia, in particolare nella zona della pineta di Jesolo tra la foce del Piave e ed il Villaggio Marzotto, dove sono state inghiottite dalle onde le dune di protezione erette nei giorni precedenti la mareggiata e divelta l

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti Oltre 100mila metri cubi di spiaggia : Jesolo (Ve), 2 nov. (AdnKronos) - Passati i giorni più delicati dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto e, con esso, il litorale veneziano, anche Jesolo inizia a fare un primo bilancio e avvia la conta dei danni. Sul territorio comunale, la forza del vento ha abbattuto una decin

Maltempo Veneto : sul litorale di Jesolo persi Oltre 100mila matri cubi di spiaggia : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, anche Jesolo inizia a fare un primo bilancio e avvia la conta dei danni: il vento ha abbattuto una decina alberi e rami pericolanti, messi in sicurezza da Vigili del Fuoco e Jesolo Patrimonio. La prevista piena del Piave con conseguente rischio di allagamento delle aree golenali ha spinto il Comune ad evacuare tre famiglie: sei persone si sono dovute allontanare da casa trovando ...

Milan - Oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG : Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il Milan avrebbe messo nel mirino recentemente tre giocatori di proprietà del PSG. Due nomi sono già noti in quanto balzati agli onori delle cronache da qualche giorno. Stiamo parlando ovviamente di Thiago Silva e Rabiot, mentre il terzo era rimasto ignoto fino a questo momento. Milan, Draxler affare […] L'articolo Milan, oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG proviene ...

Maltempo. la situazione più grave nel bellunese : Oltre 60mila abitanti senza luce e acqua potabile : E' ancora emergenza in molte regioni italiane. Due vittime in Valle d'Aosta, colpite da un albero. La Protezione civile ha diramato la massima allerta al nord. In queste ore forti temporali anche in ...

Nuova allerta meteo in Fvg : isolati Sappada - Forni Avoltri - Rigolato ed Erto e Casso. Oltre 6mila famiglie senza corrente : Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e della perturbazione in arrivo oggi, giovedì 1 novembre, e' stata emessa una Nuova allerta gialla per criticità ...

Inter - Oltre 140mila tifosi a San Siro per Genoa e Barça : tutti i numeri da record : I numeri - riportati dal Corriere dello Sport - dicono tutto: l'Inter ha 39.500 abbonati circa , contro i 30.889 della scorsa stagione e una media spettatori a partita di questo campionato di 61.677 .

Ognissanti : tra commercio e servizi fiori Oltre 34mila imprese coinvolte : Milano, 31 ott. (Labitalia) - Ricorrenza dei defunti: tra sedi di impresa, sedi secondarie e unità[...]