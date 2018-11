Offerte Ho Mobile | 50 GB e minuti illimitati a 4 | 99 euro per i clienti Iliad e non solo

Kena Mobile rinnova le sue Offerte : ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più : Kena Mobile rivede ancora il suo portfolio di offerte , probabilmente in vista del lancio del 4G per tutti i suoi clienti, e così rilancia, a gran richiesta, Kena Star 5 e aggiunge gli SMS a Kena Star , che diventa Kena Star Più. L'articolo Kena Mobile rinnova le sue offerte : ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile apre le sue Offerte in 4G - compresa Kena Star - a tutti i suoi clienti : Non è ancora stato lanciato ufficialmente, però il 4G di Kena Mobile è vicinissimo perché da oggi chiunque sia cliente dell'operatore può attivare un'offerta che prevede fin da subito la navigazione in 4G, anche se possiede una vecchia SIM senza il logo 4G. L'articolo Kena Mobile apre le sue offerte in 4G, compresa Kena Star, a tutti i suoi clienti proviene da TuttoAndroid.