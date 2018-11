Odissea dei passeggeri del treno Italo 9951 Milano-Napoli

«It Will Be Chaos - Sarà il Caos» : Sky racconta l'Odissea dei migranti - : ... di perdita e di ricerca, proprio come quello dei due protagonisti, e che racconta «una crisi antica come il mondo, di cui - nelle parole dei due registi - siamo protagonisti e spettatori al tempo ...

Lourdes - l’Odissea dei pellegrini in treno : tra viaggi di 30 ore e soste sotto il sole. “I più deboli sono costretti a rinunciare” : Malati trattati come merci. viaggi infiniti, lunghi anche 10 ore più del previsto, inframezzati da lunghe soste sotto il sole. Oppure treni fermati alla frontiera e poi rispediti indietro. E’ l’odissea che le ferrovie francesi offrono ai pellegrini che vogliono raggiungere Lourdes. Persone con disabilità gravi, costrette a letto e per esempio alla respirazione artificiale, che hanno nei treni l’unica possibilità per raggiungere il santuario ...

“Mia sorella - un’Odissea”. Choc in Italia : 33 morti sospette in ospedale. Colpa dei batteri? Indagato il primario : Trentatré morti in ospedale e così si dà avvio alle indagini. Il primario di medicina generale dell’ospedale Noa di Massa (Massa Carrara) è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura della città toscana in merito all’inchiesta aperta dopo l’esposto presentato dall’attuale presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti su 33 presunte morti sospette, a causa di possibili infezioni contratte in reparto, ...