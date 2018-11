: Obama:in gioco valori del nostro Paese - TelevideoRai101 : Obama:in gioco valori del nostro Paese - NewsTG_ : #ULTIMORA ELEZIONI MIDTERM USA: Obama: L'America è a un bivio, la posta in gioco con queste elezioni è altissima e… - LennyReddy : @NestSilvia @OdioTwittare @stefanosabbat @matteosalvinimi @jairbolsonaro Obama e Hillary sono fuori gioco. Dormi tranquilla. -

ha fatto campagna elettorale in indiana per il senatore Joe Donnelly, nonostante il candidato dem abbia irriritato molti nel suo partito per essere apparso spesso più vicino a Trump che al suo predecessore su vari temi, ad esempio il muro col Messico. L'ex presidente ha elogiato il senatore come un "uomo onesto e diretto".a Chicago ha sottolineato come sia in "il carattere del, i suoi", ribadendo che le elezioni "di midterm sono sono cruciali, ben più imporanti di quelle precedenti".(Di lunedì 5 novembre 2018)