Nuovo avvistamento per Nokia 9 PureView con Android 9 Pie

Range Rover Velar - Nuovo avvistamento della SVR : La gamma della Range Rover Velar, fra non molto, potrebbe arricchirsi dellallestimento sportivo SVR. Una tesi avvalorata dalle immagini odierne, che immortalano un muletto della sportiva britannica durante una sessione di test su strada. Rispetto agli avvistamenti precedenti il progetto appare più concreto, in quanto si possono scorgere dettagli caratteristici del modello, finora celati da componenti provvisorie. Look più aggressivo. ...